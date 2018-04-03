Эдгард Запашный: «Шансы нашей команды в Арт-футболе гораздо выше, чем у сборной России на ЧМ»

Заслуженный артист РФ, народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный , который сыграет за сборную России на восьмом чемпионате мира среди артистов — футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол», оценил шансы своей команды на предстоящих соревнованиях.

«Шансы нашей сборной в Арт-футболе гораздо выше, чем у сборной России по футболу на чемпионате мира. Это однозначно. Тут конкуренция гораздо плотней. Все команды примерно одинакового уровня. Нет явных аутсайдеров.

Плюс мотивация артистов, которые выходят и занимаются не своим делом, выше чем у людей, которые за баснословные деньги играют и будут продолжать играть. Для нас борьба за флаг — более очевидная вещь, чем, к сожалению, для многих игроков многих сборных.

Конечно, противно видеть, когда твои игроки проигрывают, а затем отмечают эти проигрыши в самолете или Монте-Карло. Мы себе такого не позволяем, потому что искренне пропускаем все через себя. Если мы потерпели обидное поражение и кто-то где-то накосячил, то даже не разговариваем друг с другом в раздевалке.

Но мы же оптимисты с вами, верим в чудеса, любим русские народные сказки. Одна из таких сказок — сборная России на чемпионате мира выйдет из группы. Я очень надеюсь, что эта сказка станет былью», — сказал Эдгард Запашный в интервью Sport24.ru.