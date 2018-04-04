Ещё
ФК «Ростов»: Никакого собрания президента клуба с футболистами не было
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Ростов»: Никакого собрания президента клуба с футболистами не было 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
PR-директор ФК «Ростов» Денис Новоселов опроверг информацию, что президент клуба Арташес Арутюнянц встречался с футболистами, чтобы выразить поддержку главному тренеру Валерию Карпину.
— Правда ли, что президент «Ростова» провел собрание с командой, на котором обсуждалась поддержка Карпина? — Вообще-то у команды с утра идет тренировка, которая началась в 11 часов. Президент клуба Арташес Арутюнянц находится сейчас в Москве с рабочим визитом.
— То есть президент не встречался с футболистами на собрании? — Нет, никакого собрания не было. Вчера Арташес Арутюнянц в Ростове встретился с болельщиками клуба, где обсуждались технические вопросы, связанные с тестовыми матчами на «Ростов-Арене». Более никаких встреч не планировалось, и президент улетел в Москву. Команда готовится к ближайшему матчу в плановом режиме, — сказал Новоселов.
Советский спорт: последние новости
Анвар Гатиятулин: Будем играть до конца Евгений Ловчев: Почему судьи прощают Вернблума? Ловчев стал председателем МФСО «Спартак»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Ибрагимович оценил удар Роналду
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение