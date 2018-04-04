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Столичное «Динамо» переедет на новую арену перед новым сезоном КХЛ
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Столичное «Динамо» переедет на новую арену перед новым сезоном КХЛ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московский хоккейный клуб «Динамо» со следующего сезона сможет переехать на новую «ВТБ Арену» в Петровском парке. Сообщается, что в связи с завершением основных работ в стане «бело-голубых» рассчитывают на скорейшее новоселье.
"На арене завершены основные работы по производству технологической плиты ледового поля, встроены закладные детали для установки бортовой системы хоккейной площадки, — говорится в официальном сообщении пресс-службы стадиона, которое приводит ТАСС. — В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования".
Известно также, что проект строительства арены предусматривает вариативную трансформацию: размеры ледовой площадки могут быть европейской, средней и канадской. Благодаря этому коробка «ВТБ Арены» может стать первой в столице, которая может принимать матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по размерам канадских стандартов.
Напомним, что с 2015 года «Динамо» проводило свои домашние поединки на «ВТБ Ледовый дворец», который расположен на территории бывшего автозавода ЗИЛ.
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