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Никита Трямкин: Братья Седины мне с первого дня в НХЛ помогали
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Никита Трямкин: Братья Седины мне с первого дня в НХЛ помогали 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
1 апреля сборная России начала подготовку к ЧМ-2018 в Дании. Сейчас в ее составе собраны исключительно молодые игроки из клубов, уже закончивших свое выступление в Кубке Гагарина. Один из самых ярких игроков обороны в ней — 23-летний защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, известный в хоккее не только мощными габаритами, но и опытом игр в НХЛ — позапрошлый сезон он провел в «Ванкувере», где близко познакомился со звездами мирового хоккея.
Никита был очень близок и к тому, чтобы выступить за нашу сборную и на Олимпиаде. Но весь турнир провел в роли запасного. Сейчас для него наступил новый этап романа со сборной.
— Думаю, что про Олимпиаду уже пора забыть, — улыбается Трямкин. — Я рад, что наша команда заняла там первое место. За Павла Дацюка — особенно. Он сказал, что свою главную мечту реализовал? Что ж, надеюсь теперь увидеть его в команде из родного Екатеринбурга. А что касается сегодняшнего дня — настроение у меня отличное! Потому что я очень соскучился по хоккею. Мы ведь вылетели из плей-офф в первом раунде. Затем была небольшая пауза, в которой удалось и отдохнуть, и болячки подлечить кой-какие. Сейчас надо снова закрепляться в сборной. Мне есть, что доказывать — и себе, и всем!
— В пятницу и субботу вам предстоят матчи с немцами. Что о них скажете с учетом битвы в олимпийском финале? — Я о сборной Германии знаю только, что Эрхофф карьеру закончил! Остальных игроков даже запоминать не старался. А так это приличная команда. И соперник достойный. Они в финале это подтвердили. Нам надо настраиваться на тяжелую игру. Я не думаю, что они приедут в Россию в расслабленном настроении. Будут стараться, как и мы. А мы очень победить хотим!
— Вот вы упомянули, что немецкий защитник Кристиан Эрхофф карьеру завершил. Но ее закончили и хорошо вам знакомые по «Ванкуверу» братья Седины, выступающие за сборную Швеции. — Я вот сам только сегодня об этом узнал. Очень рад, что мне довелось поиграть с такими людьми. Седины — реальные профессионалы в нашем деле. И по-человечески — супер! Плохо, короче, что они карьеру закончили.
— Есть какие-то личные воспоминания о них? — Да Седины мне постоянно помогали. Со дня моего первого появления в клубе. Это такие люди — всегда помочь готовы. И лично ко мне они очень хорошо относились. Оба брата.
— А вы их не путали? Они же одинаковые! — Нет, они разные! Есть свои различия.
— Возвращаться в НХЛ не собираетесь? — У меня с «Автомобилистом» контракт на два года. Поэтому нынешним летом это даже не обсуждается. Я специально вернулся в Россию, чтобы подписать именно такое соглашение с клубом. И доволен своим решением.
— Этой весной в сборной может появиться еще один защитник-гренадер — Никита Задоров из «Колорадо», который делает по 15 хитов за матч. Вы их, кстати, видели? — Я скажу, что в НХЛ делать хиты попроще. Там площадка значительно уже. И лично мне хитовать за океаном гораздо чаще удавалось, чем в КХЛ. Но я не думаю, что можно в каждой игре по 15 раз это делать. Но за Никиту я очень рад. Он реально силовой защитник, который может и подраться. Смотрел, как он играет. Молодчик!
— Тема драк сейчас вообще актуальна. Вот даже Овечкин с Тарасенко чуть не сцепились в рукопашной. А вы могли бы в НХЛ пойти на кулачный бой с россиянином? — Я не думаю, что они всерьез драться собирались. Ну, потолкались… Понятно, что на льду все — противники. И все же я не думаю, что русские люди стали бы в НХЛ драться друг с другом.
— Давайте вернемся в КХЛ. Вот вы сейчас после тренировки посмотрели, как команды в плей-офф играют? Вам это интересно? — Конечно! Плей-офф — это всегда супер жесткие матчи. Тут и драки, и тактическая борьба. Финальные раунды Кубка Гагарина — захватывающее зрелище. Играть в них, конечно, интереснее. Но если уж вылетел раньше, можно за друзей поболеть — чтоб они победили.
— Финал СКА — «Ак Барс» неминуем? — Не хотел бы ничего предсказывать. Если ЦСКА выиграет очередной матч, все может очень сильно измениться.
— Вы смогли снять на видео, как в Екатерибурге телебашню обрушили? — Меня не было в городе в это время. Но мне видео со стольких ракурсов прислали, словно я сам там стоял. На самом деле очень хорошо, что ее снесли. Там же для новой ледовой арены место освободили. Думаю, наше руководство сумеет этот проект реализовать. И в Екатеринбурге будет крутой дворец!
— Пятнадцать тысяч зрителей — не много? Заполните? — Так у нас город вроде не маленький, полтора миллиона. Не уверен, что аншлаги будут постоянно, но большую часть мест болельщики закроют.
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