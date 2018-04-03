«Кьево» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля

«Кьево»

«Летающие ослики» в перенесенном матче на своем поле сыграют с соседом по турнирной таблице. На данный момент оппоненты имеют одинаковое количество очков — по 28-м баллов. И «Кьево» находится выше только из-за лучшей разнице забитых и пропущенных.

В 29-ти поединках клуб из Вероны одержал 7-м побед и 7-м ничьих. «Желто-синие» опережают «Кротоне», который на 18-й строке в турнирке, только на 4-е пункта.

Футболисты Роландо Марана в крайнем туре одержали победу на своем поле над «Сампдорией» (2:1), прервав тем самым серию из 3-х поражений кряду.

Что правда, в этот период «летающие ослики» эти встречи провели на выезде. Сначала уступили «Фиорентине» (0:1), затем «Вероне» со счетом 0:1 (команды играют на одном стадионе, но этот поединок считался гостевым). В 29-м туре проиграли «Милану» на «Сан-Сиро» (2:3).

В домашних встречах «желто-синие» смогли положить в свою копилку 19-ть очков из 28-ми общих. Последние 2-е игры, проведенных на родной арене, принесли им победы.

«Сассуоло»

Команда Джузеппе Якини на данный момент расположилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 28-м очков.

Все прогнозы на Серию А «Черно-зеленые» не проигрывают уже 3-и матча в чемпионате Италии. Поделили очки с еще одним конкурентом в борьбе за выживание — со СПАЛ (1:1). Смогли на выезде обыграть «Удинезе» (2:1), а в последнем туре отобрали очень важные пункты у «Наполи» (1:1).

В гостях «Сассуоло» — бескомпромиссная команда. В этом сезоны на выезде «нероверди» только в одном поединке сыграли вничью. Смогли заработать на чужих полях 16-ть баллов из 28-ми общих.

В новейшей истории оппоненты сыграли только 4-е поединка в Вероне. В этих встречах команды обменялись победами и 2-е игры свели вничью.

Прогноз

В этой встречи букмекеры не могут выделить фаворита, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 2,80 — 3,10 — 2,80.

Игры между этими клубами, как правило, не приносят много забитых мячей. Только 2-а матча из 9-ти закончились на ТБ 2,5.

Учитывая, что команды не решили вопрос сохранение прописки и очки для них крайне важны, скорее всего, что играть оппоненты будут с оглядкой на тылы. И по всей видимости, нас ждет не самая результативная игра. Ставим на ТМ 2,5 за 1,68.