«Настроения нет»: Яна Чурикова расстроилась из-за проигрыша хоккейной команды

Известная телеведущая Яна Чурикова , как оказалось, еще и преданная болельщица одного из российских спортивных клубов. Женщина опубликовала в Инстаграме фотографию, сделанную на трибунах во время матча ее любимой команды. Однако сам исход встречи сильно расстроил женщину, о чем она честно призналась подписчикам.

Популярная телеведущая, журналист и общественный деятель, а также продюсер и актриса посетила матч Континентальной Хоккейной Лиги, в котором ЦСКА встречался с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Игра завершилась победой гостей из «северной столицы», что очень расстроило преданную болельщицу «армейцев». Свои разочарованием от результата матча Чурикова решила поделиться с подписчиками в Инстаграме, опубликовав в социальной сети снимок, подчеркивающий ее фанатские пристрастия. «СКА — ЦСКА 5:2. Финал „Запада“. Плей-офф. Шок. Печаль. Расстройство. Обойдёмся без моей диванной аналитики, у нас все спецы, если поговорить. К сопернику ничего, кроме уважения, не испытываю. Порадовали полные трибуны болельщиков и взаимный респект, не то, что на футболе, когда питерская команда играет с московской, ну вы поняли. Короче, извините, настроения нет, я предупредила»

Среди поклонников Яны оказалось много людей, поддерживающих тот же клуб. Они попытались успокоить своего кумира, заверив, что все еще впереди, и их любимая команда сможет дать бой фавориту серии, а в итоге и завоюет престижный кубок Гагарина, который еще ни разу не оказывался в руках у хоккеистов ЦСКА. «Не расстраивайся!» «Ой, какая классная! Привет из Казани!» «Когда уже это случится, что все мы порадуемся кубку Гагарина… Ещё не все потеряно!» «Как же здорово, что такой умный, воспитанный, симпатичный во всех смыслах человек за ЦСКА!» «Хех! Я когда-то был влюблен в Яну! В те времена еще был MTV!» «Верим в команду! Матчей ещё много в серии!» Сама же Яна в завершение своей публикации обратилась к команде и пожелала ей удачи в следующей игре, которая вполне возможно принесет знаменитости и другим болельщикам этого клуба совершенно другие эмоции.

А не так давно Чурикова решила податься в видео-блогеры и уже успела удивить поклонников своим бесстрашием, занявшись в первом выпуске дрессировкой тигров.