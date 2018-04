Высылка дипломатов была лишь показухой

Special counsel Mueller has told Trump's lawyers that the President is not currently a criminal target of the Russia probe, Washington Post reports https://t.co/EclGkz00ga pic.twitter.com/20bURZaD08

CNN Breaking News (@cnnbrk) 4 апреля 2018 г.

​Специальный прокурор Мюллер заявил адвокатам Трампа, что президент в данный момент не является подозреваемым в российском деле, пишет Washington Post. — CNN So… The US expulsion of diplomats was just a facade https://t.co/4gJmP3JOPq

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) 3 апреля 2018 г.

​Так… Американская высылка дипломатов была лишь фасадом. — Энн Эпплбаум , журналист, колумнист The Washington Post

State Department confirms that Russia can replace the diplomats, alleged to be intel officers, expelled last week. US «is not requiring the Russian bilateral mission to reduce its total number of personnel» a spox says. New accreditation to be reviewed on a «case-by-case basis.»

— Julian Borger (@julianborger) 2 апреля 2018 г.