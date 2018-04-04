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Спорт без границ: новые стадионы для инвалидов строят в Казахстане
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Спорт без границ: новые стадионы для инвалидов строят в Казахстане 

Мир24 22 минуты назад
Спорт, доступный для всех. Новые стадионы и комплексы с идеальными условиями для инвалидов появляются в Казахстане. На особенной тренировке побывал корреспондент «МИР 24» из Алматы Максим Козлов.
Этот спортивный комплекс стал спасением для людей с ограниченными возможностями. Максиму и Станиславу 15 лет. Однако братья уже твердо решили бороться за чемпионство на мировых аренах. Упорные тренировки дают первые результаты.
«Занимаемся мы пауэрлифтингом, месяц восьмой где-то. Успехи — 90 килограммов. Изначально я сюда в этот зал шел просто так, для себя. Посмотрел со стороны, как другие поднимают, и тоже захотелось, вот попробовал», — указали Максим и Станислав Тен.
Для особенных людей особенные условия. Зал оборудован спортивными снарядами, которые соответствуют стандартам Паралимпийских игр. Например, скамья для жима штанги в два раза шире обычной. Еще одна знаменитость спортклуба — Кайрат Саркулов. Последний турнир по стрельбе из лука приблизил спортсмена к мечте. От лицензии на Паралимпийские игры его отделяла всего одна позиция в зачете. Кайрат уверен, в этом виде спорта главное — сосредоточенность. Идеальный выстрел не сделать, если не спокоен. Всего клуб посещают около 700 людей с ограниченными возможностями. Здесь они активно развиваются в 22-х видах спорта. Среди самых популярных — пауэрлифтинг, плавание и пулевая стрельба.
Сейчас казахстанские спортсмены готовятся к Параазиатским играм. Они пройдут осенью в столице Индонезии Джакарте.
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