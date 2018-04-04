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Сделано в России. Повторить — невозможно!
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Сделано в России. Повторить — невозможно! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
7 апреля в 18.30 в цикле «Засекреченные списки» на РЕН ТВ появится любопытный крен — «Сделано в России».
Любители представлять все в неожиданном ракурсе, журналисты канала решили посмотреть на «нашу Рашу» незамутненным взглядом. С чем наша страна вошла в современную мировую культуру? Отчего будущих европейских музыкантов учат по произведениям русских композиторов? Почему самым титулованным мультфильмом в мире оказался «Ежик в тумане»? И почему вдруг система Станиславского стала основой Голливуда?
Они проанализируют, какими открытиями наших ученых пользуется весь мир, как на нашей с вами родине справляются с бездорожьем и бытовыми проблемами, а также обсудят, отчего катания на русской тройке не удалось повторить в Оксфорде. Ну а, что называется, «до кучи» рассмотрят, чем именно поразили весь мир российские силачи, оружейники, красавицы и… привидения дворянских усадеб. Обо всем этом вы узнаете в «Засекреченных списках» на РЕН ТВ.
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