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«У меня есть мечта»: 12 пояснений к эпохальной речи Мартина Лютера Кинга
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«У меня есть мечта»: 12 пояснений к эпохальной речи Мартина Лютера Кинга 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Свыше 250 тыс. человек собралось 28 августа 1963 года в Вашингтоне и стали свидетелями самого известного антирасистского выступления в мировой истории. ТАСС приводит наиболее важные отрывки эпохальной речи Мартина Лютера Кинга и раскрывает ее суть.
Александр Мосесов
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