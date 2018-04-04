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«У меня есть мечта»: 12 пояснений к эпохальной речи Мартина Лютера Кинга
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«У меня есть мечта»: 12 пояснений к эпохальной речи Мартина Лютера Кинга
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Свыше 250 тыс. человек собралось 28 августа 1963 года в Вашингтоне и стали свидетелями самого известного антирасистского выступления в мировой истории.
ТАСС
приводит наиболее важные отрывки эпохальной речи
Мартина Лютера
Кинга и раскрывает ее суть.
Александр Мосесов
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