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Губернатор пообещал болеть за сборную Кореи на «Ростов-Арене»
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Губернатор пообещал болеть за сборную Кореи на «Ростов-Арене» 

Деловое сообщество 48 минут назад
Республики Корея в РФ У Юн Гын рассказал, что множество болельщиков с нетерпением ждут визита в Ростов-на-Дону Делегация прибыла в донскую столицу с трехдневным визитом. Программа насыщенная, запланировано участие в бизнес-форуме, деловые переговоры, встреча с корейской диаспорой и многое другое. На встрече с губернатором региона посол отметил новый аэропорт «Платов», где 3 апреля побывала делегация. Василий Голубев в ответ рассказал, что Ростовская область активно готовится к Мундиалю, основные объекты уже готовы к встрече гостей.
У Юн Гын также сообщил, что болельщики национальной сборной его страны активно поддерживают свою команду. Поэтому Ростову следует ожидать большого количества гостей из Кореи. Посол попросил донского главу поддержать команду на матче 23 июля.
«Мы окажем самый теплый прием гостям из Кореи. Так что за корейскую сборную на новой «Ростов-Арене» будем болеть вместе. Мне известно, что наш президент пригласил главу Республики Корея приехать поболеть за свою сборную. Надеюсь, ваш президент найдет время лично поддержать национальную команду, — сказал губернатор.
Напомним, для того чтобы поддержать свои команды в Ростов прибудут главы четырёх государств. Президент Швейцарии Ален Берсе, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Южной Кореи Мун Джэин уже подтвердили свой приезд в донскую столицу.
В ответ на теплые слова, У Юн Гын рассказал о радушном приеме российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Президент Кореи одним из первых провел торжественный прием олимпийцев и поддержал нашу сборную.
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