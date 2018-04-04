Ещё
В Пермском крае назначен новый министр культуры региона
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае назначен новый министр культуры региона 

RT на русском 1 час назад
Фото: 59.ru
Новым министром культуры Пермского края назначен Вячеслав Торчинский, сообщает kp.ru. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на заседании регионального правительства.
По его словам, Галина Кокоулина попросила вернуть её на прежнее место работы — на должность руководителя Пермской филармонии. Пост министра культуры она заняла в январе 2017 года.
Что касается Торчинского, то он занимался вопросами культуры в администрации Перми.
«Об эффективности работы нового министра культуры говорит хотя бы то, что город не хотел его отпускать», — сказал Решетников. Он также поблагодарил Кокоулину за работу и предложил ей возглавить Совет по культуре при губернаторе.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.
RT на русском: последние новости
Тренер Божович назвал матч РФПЛ с «Динамо» худшим за время работы в тульском «Арсенале» Австралийские власти призвали болельщиков трижды подумать перед поездкой в Россию на ЧМ-2018 Сборная России по футболу — 2018 по версии RT
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Ибрагимович оценил удар Роналду
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение