В Пермском крае назначен новый министр культуры региона 

Новым министром культуры Пермского края назначен Вячеслав Торчинский, сообщает kp.ru. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на заседании регионального правительства.
По его словам, Галина Кокоулина попросила вернуть её на прежнее место работы — на должность руководителя Пермской филармонии. Пост министра культуры она заняла в январе 2017 года.
Что касается Торчинского, то он занимался вопросами культуры в администрации Перми.
«Об эффективности работы нового министра культуры говорит хотя бы то, что город не хотел его отпускать», — сказал Решетников. Он также поблагодарил Кокоулину за работу и предложил ей возглавить Совет по культуре при губернаторе.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.