В Пермском крае назначен новый министр культуры региона

По его словам, Галина Кокоулина попросила вернуть её на прежнее место работы — на должность руководителя Пермской филармонии. Пост министра культуры она заняла в январе 2017 года.

Что касается Торчинского, то он занимался вопросами культуры в администрации Перми.

«Об эффективности работы нового министра культуры говорит хотя бы то, что город не хотел его отпускать», — сказал Решетников. Он также поблагодарил Кокоулину за работу и предложил ей возглавить Совет по культуре при губернаторе.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.