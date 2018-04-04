Николай Панков: Это те районы, откуда начинается Россия

В своем телеграм-канале депутат Николай Панков высказал свое мнение по выбору територий для реализации благотворительного проекта, в результате которого на школьных дворах появятся современные спортивные комплексы.

— Только что закончилась встреча Вячеслава Володина с нашими земляками — директорами школ из Озинского и Александрово-Гайского районов. Это Николай Кузьмин , Любовь Михайлова, Ольга Коблова. Она продолжалась один час сорок минут. Во встрече приняли участие Антонина Галяшкина и Сергей Федечкин. Открытый получился диалог. Обсуждали спорт и создание для наших детей достойных условий для занятий физкультурой. Ведь они хотят и нормы ГТО сдавать, и в футбол и баскетбол играть. Председатель Думы предложил реализовать на территории этих двух районов благотворительный проект и построить комплексные спортивные объекты. Отмечу, что предложенный спикером проект позволит детям в полном объеме заниматься спортом. Комплекс предусматривает и поле для мини-футбола, и площадку для баскетбола и волейбола, не забыли и про уличные тренажеры и турники для воркаута. Также будет полноценная полоса препятствий для сдачи норм ГТО. Уверен, что объекты будут построены уже этим летом. Контроль поручили мне. Точно могу сказать, что земляки встречей остались довольны. Николай Панков подчеркнул и формат общения спикера с народом, назвав его самым правильным.

— В первую очередь Володин начинает свое общение с людей, которые ближе к народу. Нужно говорить с людьми, именно их мнение сегодня формирует повестку, для них и работаем! Вы спросите почему эти территории? Это те районы — откуда начинается Россия, — отметил парламентарий.