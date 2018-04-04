Ещё
Николай Панков: Это те районы, откуда начинается Россия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николай Панков: Это те районы, откуда начинается Россия 

АиФ 1 час назад
В своем телеграм-канале депутат Николай Панков высказал свое мнение по выбору територий для реализации благотворительного проекта, в результате которого на школьных дворах появятся современные спортивные комплексы.
— Только что закончилась встреча Вячеслава Володина с нашими земляками — директорами школ из Озинского и Александрово-Гайского районов. Это Николай Кузьмин, Любовь Михайлова, Ольга Коблова. Она продолжалась один час сорок минут. Во встрече приняли участие Антонина Галяшкина и Сергей Федечкин. Открытый получился диалог. Обсуждали спорт и создание для наших детей достойных условий для занятий физкультурой. Ведь они хотят и нормы ГТО сдавать, и в футбол и баскетбол играть. Председатель Думы предложил реализовать на территории этих двух районов благотворительный проект и построить комплексные спортивные объекты. Отмечу, что предложенный спикером проект позволит детям в полном объеме заниматься спортом. Комплекс предусматривает и поле для мини-футбола, и площадку для баскетбола и волейбола, не забыли и про уличные тренажеры и турники для воркаута. Также будет полноценная полоса препятствий для сдачи норм ГТО. Уверен, что объекты будут построены уже этим летом. Контроль поручили мне. Точно могу сказать, что земляки встречей остались довольны. Николай Панков подчеркнул и формат общения спикера с народом, назвав его самым правильным.
— В первую очередь Володин начинает свое общение с людей, которые ближе к народу. Нужно говорить с людьми, именно их мнение сегодня формирует повестку, для них и работаем! Вы спросите почему эти территории? Это те районы — откуда начинается Россия, — отметил парламентарий.
АиФ: последние новости
В первом домашнем матче года "Сокол" обыграл команду из Пензы Вячеслав Володин обсудил в Москве с мэром Саратова будущее нового пляжа В Энгельсе женщина отдала "целительницам" деньги и золото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боксер спас людей после гибели5
Задержан экс-директор Российской федерации баскетбола4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение