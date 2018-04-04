Работников КМЭЗа отметили госнаградами

Трое сотрудников Кыштымского медеэлектролитного завода (ЗАО «КМЭЗ», входит в Группу "Русская медная компания" ) удостоены государственных наград. Торжественная церемония вручения прошла в резиденции полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

"Я горд тем, что нахожусь в одном зале с людьми, труд которых высоко оценил президент Российской Федерации Владимир Путин . Поздравляем вас с вручением государственных наград. Не сомневаемся в том, что вы и впредь будете столь же самоотверженно работать на благо нашей Родины", — отметил Б. Кириллов.

Кыштымские металлурги удостоены высоких наград за профессиональные заслуги и большой стаж работы в отрасли. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, А. Ерошкин проработал в металлургии 20 лет, А. Кудрявцев — 22 года, а С. Кротиков — 39 лет.

"То, что к государственной награде представлены рабочий, начальник цеха и генеральный директор — говорит о том, что весь коллектив предприятия нацелен на успешное решение стоящих перед заводом задач, любит и умеет трудиться. Я расцениваю эту награду как стимул для дальнейшего развития, для того, чтобы и впредь работать, не сбавляя темпов", — резюмировал руководитель ЗАО «КМЭЗ» А. Кудрявцев.