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Работников КМЭЗа отметили госнаградами
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Работников КМЭЗа отметили госнаградами 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Трое сотрудников Кыштымского медеэлектролитного завода (ЗАО «КМЭЗ», входит в Группу "Русская медная компания") удостоены государственных наград. Торжественная церемония вручения прошла в резиденции полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук заместителя полпреда в УрФО Бориса Кириллова получили генеральный директор КМЭЗа Андрей Кудрявцев, разливщик цветных металлов и сплавов Алексей Ерошкин и начальник железнодорожного цеха Сергей Кротиков.
"Я горд тем, что нахожусь в одном зале с людьми, труд которых высоко оценил президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляем вас с вручением государственных наград. Не сомневаемся в том, что вы и впредь будете столь же самоотверженно работать на благо нашей Родины", — отметил Б. Кириллов.
Кыштымские металлурги удостоены высоких наград за профессиональные заслуги и большой стаж работы в отрасли. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, А. Ерошкин проработал в металлургии 20 лет, А. Кудрявцев — 22 года, а С. Кротиков — 39 лет.
"То, что к государственной награде представлены рабочий, начальник цеха и генеральный директор — говорит о том, что весь коллектив предприятия нацелен на успешное решение стоящих перед заводом задач, любит и умеет трудиться. Я расцениваю эту награду как стимул для дальнейшего развития, для того, чтобы и впредь работать, не сбавляя темпов", — резюмировал руководитель ЗАО «КМЭЗ» А. Кудрявцев.
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