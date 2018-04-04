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Архангельский «Водник» получил нового главного тренера
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Архангельский «Водник» получил нового главного тренера 

АиФ Архангельск 53 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
Руководство архангельского хоккейного клуба «Водник» объявило о контрактах, подписанных на следующий спортивный сезон.
Главным тренером «Водника» стал Николай ЯРОВИЧ — последние пару лет он входил в тренерский штаб команды мастеров. Помощником тренера стал Иван КАЛИНИН — до этого он работал с молодёжным составом «жёлто-зелёных». Кроме того, нынешний капитан «Водника» Евгений ДЕРГАЕВ перезаключил свой контракт на два года.
««Водник» — моя родная команда, — комментирует капитан. — Именно здесь я вырос как спортсмен. Кроме этого, у меня недавно родилась дочка и мне хочется, чтобы семья была рядом со мной. Поэтому ближайшее будущее — своё и своей семьи — я связываю с Архангельском».
Руководство клуба объявило, что в ближайшие дни будет обнародован полный список нового состава «Водника».
Напомним, в феврале этого года стало ясно, что «Водник» не выйдет в плей-офф Чемпионата России.
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