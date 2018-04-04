Архангельский «Водник» получил нового главного тренера

Руководство архангельского хоккейного клуба «Водник» объявило о контрактах, подписанных на следующий спортивный сезон.

««Водник» — моя родная команда, — комментирует капитан. — Именно здесь я вырос как спортсмен. Кроме этого, у меня недавно родилась дочка и мне хочется, чтобы семья была рядом со мной. Поэтому ближайшее будущее — своё и своей семьи — я связываю с Архангельском».

Руководство клуба объявило, что в ближайшие дни будет обнародован полный список нового состава «Водника».

Напомним, в феврале этого года стало ясно, что «Водник» не выйдет в плей-офф Чемпионата России.