Определился состав десятого президиума СПЧ

Добавляется, что выборы представителей в президиум проходили в десяти постоянных комиссиях, имеющих четные номера.

Как объясняется, президиум предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета, рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ в сфере компетенции СПЧ, а также рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.

Первое заседание президиума в новом составе состоится 9 апреля.