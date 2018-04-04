Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации а, возможно, и мировой

Утром мне пришло сообщение от Госуслуг. «Уважаемый, то-сё, в отношении вас вынесено судебное решение о взыскании 50 тысяч с чем-то рублей. Исполнительное производство такое-то, пристав-исполнитель такой-то».

Сказать, что я ох…, ну пусть будет охренел — ничего не сказать.

Во-первых, я точно знаю, что никому ничего не должен — кроме любви близким людям. А банку «Русский стандарт» — он там фигурировал — я не должен вообще ничего прям в принципе.

Во-вторых, я сейчас летаю — в основном за пределы Родины — с частотой раз в две недели. Например, завтра — в Бишкек. А с такими предъявами Родина за свои пределы выпускает, как известно, неохотно.

И я поехал в Федеральную Службу Судебных Приставов по району Коптево г. Москвы, благо недалеко. Приготовился к длительной осаде.

Пристав Шаталов Дмитрий Андреевич — приятный, интеллигентный парень — принял меня ровно через 3 (три) минуты после входа в здание. Быстро нашел документы. Толково объяснил, что варианта у меня два: или заплатить, или получить противоположное решение суда. Подтвердил, что через 5 дней внесут в базу — и тогда из страны, действительно, не выедешь.

На улице — весь процесс занял минут 10 — я взвесил все за и против и решил заплатить этот полтос, а потом отсудить его обратно у «Стандарта», присовокупив еще и моральный какой-нибудь ущерб. Ставить под удар большой проект — дороже во всех смыслах.

Но сначала — заехать в суд. Прямо сейчас написать, что я не согласен. Через полгода, может, рассмотрят.

В мировом суде судебного участка № 404 района Коптево г. Москвы я оказался единственным посетителем. Симпатичная девушка в канцелярии молниеносно поняла проблему, посадила за стол с ручкой и бумагой, положила передо мной образец и сказала, что писать. Через две минуты я был в кабинете судьи Калюжной Лады Геннадьевны.

Я знаю, что для увлекательности в любом рассказе нужен конфликт — и Лада Геннадьевна должна бы оказаться грымзой. Но нет, не оказалась — а оказалась, я вынужден повториться — симпатичной интеллигентной женщиной.

Я изложил суть проблемы, она попросила еще одну бумагу — бумага у меня оказалась, я сообщил, что мне бы побыстрее, хотя понимаю, что это невозможно.

Да почему же невозможно, — сказала Лада Геннадьевна, — закон на вашей стороне, посидите полчаса в холле.

Через. 15 (пятнадцать). Минут. У меня. Было. Определение. Суда. Об. Отмене. Предыдущего решения.

Московский городской суд , возможно, это первое подобное обращение к вам в соцсетях. Пожалуйста, поощрите судью Калюжную Ладу Геннадьевну — просто за то, что она живой человек, а не биоробот. За то, что она — за закон и справедливость, а не за что-то другое.

Но это еще не все.

Мне же надо было прекратить и исполнительное производство, а у пристава-исполнителя Шаталова Д. А. приемные часы давно закончились. А мне завтра улетать. А вернусь как раз через пять дней, когда уже кирдык.

Наудачу я вернулся в службу судебных приставов. «Да ладно, какие проблемы, я ж понимаю», — сказал Шаталов Д. А. и не просто вынес постановление о прекращении исполнительного производства, но и подписал его у начальника.

Федеральная служба судебных приставов, вы будете смеяться, но это точно первое подобное обращение к вам: пожалуйста, поощрите пристава-исполнителя Шаталова Д. А. за общую адекватность, доброжелательность и стремление к справедливости, а не часам приема.

Короче, ребята, кажется, я сегодня поставил рекорд Российской Федерации а, возможно, и мировой — ровно за 2 часа я получил определение об отмене судебного приказа и постановление о прекращении исполнительного производства. Вообще не напрягаясь, не торопясь и не нервничая.

Притом, что до сегодняшнего дня я ни разу в жизни не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает и являюсь самым обыкновенным гражданином Российской Федерации.

Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример — начались. Я в начале процесса ох… ну, пусть будет охренел. И сейчас — сижу совершенно ох… ну, пусть будет охреневший.

Источник: Блог Дмитрия Михайлина