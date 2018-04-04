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Чарли Николас: в первом матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» ничего не решится
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Чарли Николас: в первом матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» ничего не решится 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Ставки: ничья за 3.50, обе забьют за 1.55.
«Ну что, может, команды ещё разок сыграют 4:3? Я бы не удивился, от этого матча можно ждать чего угодно. В прошлый раз мерсисайдцы слишком легко проходили центр поля, и Гвардиола наверняка постарается это исправить. Эта пара такая интересная, что интрига будет жива, даже если «Ливерпуль» выиграет со счётом 3:1, но я склоняюсь к ничьей. Тренеры уважают друг друга и будут играть аккуратнее обычного. В первом матче ничего не решится», — отметил Чарли Николас.
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