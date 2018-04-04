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В «Амкаре» озвучили условие сохранения профессионального статуса клуба
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В «Амкаре» озвучили условие сохранения профессионального статуса клуба 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал финансовую ситуацию в пермском клубе. По его словам, в руководстве клуба нет конкретного плана на будущее, передает "Советский спорт".
"Я не лезу в финансы. Есть правление, президент и генеральный директор. Я могу говорить о трансферах. Девять игроков есть, у кого кончаются контракты, и у меня нет никакой информации о том, что будет дальше. Огульно предлагать контракты я не имею права. Мне говорят одно — надо дождаться положительного завершения сезона. Только это и остается, но это неправильно для профессионального клуба. У меня нет ни полной, ни частичной ясности", — сказал Маслов в эфире радиостанции «Авторадио».
Он также отметил, что сохранение профессионального статуса команды будет зависеть от итогов сезона-2017/18. В частности, исполнительный директор пермяков заявил, что положительным результата команды будет считаться участие «Амкара» в РФПЛ в следующем сезоне.
"Правление говорит одно: сохраним прописку в лиге — команда будет существовать. На следующий год клубу 25 лет, мы уже готовились праздновать. Мы планируем, что следующий сезон будет в ретроформе, приуроченной к празднику. Клуб в такой раскраске начинал свое существование. Вот конкурс — пишите в социальных сетях, какая это форма. Мы специально выбрали ту же раскраску", — добавил Маслов.
После 23-х туров «Амкар» занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 25 очков.
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