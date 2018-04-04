Ушли с концами? Что ждёт «Югру» после выхода из КХЛ

Весь сезон хоккейные болельщики переживали за дальнейшую судьбу «Югры» в КХЛ. Многие думали, что клуб вообще расформируют. 28 марта руководство все же объявило об уходе из КХЛ и рассказало, что «Югру» ждет дальше.

В тренде — массовый спорт

На встрече с журналистами руководитель ХК «Югра» Василий Филипенко и директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин прокомментировали сложившуюся ситуацию: Ханты-Мансийску не получается конкурировать с городами-миллионниками, чьи клубы выступают в Дивизионе Харламова конференции «Восток» — челябинский «Трактор» и казанский «Ак барс» явно на голову выше нашей «Югры».

«На данный момент мы должны понимать, что не совсем соответствуем вектору развития КХЛ. Мы сделаем все, чтобы вернуться: на устранение ошибок у нас есть ровно год», — заявил Василий Филипенко.

Одна из причин сложившейся ситуации — нехватка финансирования. Спонсорских средств на содержание игроков руководству найти не получается. Изначально подразумевалось, что профессиональный клуб должен сам себя окупать. Но этого не случилось и, скорее всего, уже не случится. Клуб, в основном, существовал на бюджетные средства округа. Но и такое финансирование в последнее время уменьшилось. Это связано сразу с несколькими факторами, один из которых — объединение с федеральной установкой — снизить финансирование профессионального спорта из бюджета, отдав приоритет развитию массового направления.

В итоге за четыре последних спортивных сезона общее финансирование профессиональных клубов в Югре стало ниже на 27%, при этом количество жителей, систематически занимающихся спортом, в регионе выросло на ту же цифру — 27,5%. Общее число тех, кто занимается спортом на любительском уровне, на начало года равно 519 000 человек. Целесообразнее будет потратить эти же деньги на развитие массового и детско-юношеского спорта в округе.

ВХЛ — не приговор?

Однако директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин заверяет, что бросать клуб не собираются: «Со стороны департамента физической культуры и спорта в рамках госпрограммы „Развитие физкультуры и спорта“ поддержка ХК „Югра“ будет продолжена. Здесь никаких сомнений нет».

На вопрос о смещении Анатолия Емелина с поста тренера и смены игрового состава Василий Филипенко высказался неоднозначно: «Контракт был подписан на этот сезон. Вопрос будет еще предметно обсуждаться. Рано говорить об этом. Прорабатываем различные варианты. Наша задача — максимально продолжить то развитие, которое у нас есть в плане и молодёжного, и детского хоккея. Мы понимаем, что для этого нужен хороший профессиональный состав».

Что касается дальнейшей судьбы клуба, то сейчас руководство готовит документы на вхождение в состав высшей хоккейной лиги. Возможно, именно там клуб сможет наконец-то поверить в свои силы и отстоять звание профессионального клуба. Конкурировать с курганским «Зауралье» и тюменским «Рубином» будет намного легче, чем с соперниками из КХЛ. Тем более, что для этого уже есть собственная база.

Игорь Губкин напомнил, что ХК «Югра» — это многоуровневая пирамида, в которой хоккею обучается много школьников и студентов: «Это и детская юношеская спортивная школа. В ней занимаются более 400 детей. Это молодежка наша — „Мамонты Югры“, которая успешно выступает и в этом сезоне. Они добились максимального своего результата — стали чемпионами своей конференции, прошли первый круг плей-офф. В эту систему включены все спортивные школы, которые есть в Югре».

Ханты-мансийские болельщики в любом случае смогут смотреть на любимую игру вживую. Уход клуба из КХЛ еще не значит, что вместе с ним уходит «большой хоккей».