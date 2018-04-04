Омские звезды в Новой Москве

Внушительный десант омских спортсменов отправился в столицу нашей страны, чтобы побороться за награды чемпионата и первенства России по спортивной аэробике.

Соревнования пройдут с 8 по 11 апреля в большом зале спортбазы «Олимпийские надежды», расположенной в Новой Москве в 20 км от МКАД. Заявки на участие подали сборные 32-х регионов России. Омскую область на этих стартах представят более 60 спортсменов.