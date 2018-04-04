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Омские звезды в Новой Москве
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Омские звезды в Новой Москве 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Внушительный десант омских спортсменов отправился в столицу нашей страны, чтобы побороться за награды чемпионата и первенства России по спортивной аэробике.
Соревнования пройдут с 8 по 11 апреля в большом зале спортбазы «Олимпийские надежды», расположенной в Новой Москве в 20 км от МКАД. Заявки на участие подали сборные 32-х регионов России. Омскую область на этих стартах представят более 60 спортсменов.
Напомним, чемпионат Сибирского федерального округа проходил в Омске в начале марта. Спортсмены нашего региона стали лучшими в общекомандном зачете. Золотые медали завоевали Роман Семёнов, Алексей Журавлёв, Семён Махов, Юлия Кравченко, Елена Киселёва, Софья Рехмонен, Елизавета Уразаева, Софья Кириллова, Елизавета Петрова и Полина Арефьева. Также на счету омичей оказались серебряные и бронзовые награды.
Судейскую бригаду чемпионата и первенства России возглавит арбитр всероссийской категории из Санкт-Петербурга Светлана Лукина.
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