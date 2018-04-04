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XII турнир по горнолыжному спорту городов Cибири и Дальнего Востока памяти В. А. Зверева проходит в Байкальске
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XII турнир по горнолыжному спорту городов Cибири и Дальнего Востока памяти В. А. Зверева проходит в Байкальске 

Советский спорт 1 час назад
На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» 3 апреля стартовали межрегиональные соревнования — зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XII турнир городов Cибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». На турнир заявлено 392 участника из 18 городов Сибири и Дальнего Востока.
В первый день первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов соревновались юноши и девушки 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения в дисциплине «слалом-гигант». Среди девушек 2002-2003 годов рождения победила Елизавета Рычкова из Железногорска Красноярского края, второе место заняла ангарская горнолыжница Алина Ивлева, третье место — у представительницы из Владивостока Софьи Селивончик. Среди девушек 2004-2005 годов рождения золотую медаль завоевала Вероника Грибенко из Железногорска Красноярского края, серебряную и бронзовые медали выиграли красноярские спортсменки Таисия Полынцева и Арина Агапова соответственно.
Среди юношей 2002-2003 годов рождения победу одержал Олег Языков из Железногорска Красноярского края, второе место занял Владислав Ратушняк из Красноярска, третье место — Сергей Кошкин из Ангарска. Среди юношей 2004-2005 годов рождения золотую медаль завоевал иркутянин Никита Иванов, серебряную медаль получил ангарчанин Марк Кустов, бронзовая медаль — у спортсмена из Владивостока Владислава Березовского.
По итогам старта в командном первенстве лидирует команда Железногорска Красноярского края, второе место занимает Красноярск, на третьем месте находятся спортсмены Ангарска.
Напомним, зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XII турнир городов Cибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева» завершится 6 апреля. Сегодня, 4 апреля, проходят соревнования по дисциплине «слалом-гигант», 5 апреля состоятся соревнования по слалому, 6 апреля — по дисциплине «слалом-мини-кросс».
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