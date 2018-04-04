Директор ФСБ: «Рассчитываем на сотрудничество с иностранными спецслужбами на ЧМ-2018»

Директор ФСБ Александр Бортников сказал, что Россия рассчитывает на эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами в рамках обеспечения антитеррористической защиты в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. — Летом Россия принимает чемпионат мира по футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств в рамках организации антитеррористической защиты предстоящего мероприятия будет столь же эффективным, как и в прошлые годы, когда совместными усилиями была обеспечена безопасность Олимпиады в Сочи и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, — приводит слова Бортникова. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.