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Директор ФСБ: «Рассчитываем на сотрудничество с иностранными спецслужбами на ЧМ-2018»
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Директор ФСБ: «Рассчитываем на сотрудничество с иностранными спецслужбами на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 1 час назад
Директор ФСБ Александр Бортников сказал, что Россия рассчитывает на эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами в рамках обеспечения антитеррористической защиты в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
— Летом Россия принимает чемпионат мира по футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств в рамках организации антитеррористической защиты предстоящего мероприятия будет столь же эффективным, как и в прошлые годы, когда совместными усилиями была обеспечена безопасность Олимпиады в Сочи и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, — приводит слова Бортникова.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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