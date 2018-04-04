Британия не разрешила российской полиции защищать в Лондоне фанатов ЦСКА

В четверг в британской столице состоится первый четвертьфинальный матч между «Арсеналом» и ЦСКА. Обеспечивать безопасность армейских болельщиков должны были представители российских правоохранительных органов . Но их в Лондон не пустили.

ШЛЕЙФ «ДЕЛА СКРИПАЛЕЙ»

По нашей информации, власти Великобритании отказали в выдаче виз нашим полицейским. Те должны были отправиться в Лондон следом за ЦСКА, который, напомним, остается единственным представителем России в еврокубках-2017/18. Но в последний момент поездка сорвалась.

— Вообще, выезд российских полицейских на гостевые матчи наших клубов в еврокубках является стандартной практикой, — рассказал нам директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин . — Во всяком случае, когда в Лиге чемпионов этого сезона ЦСКА играл в Манчестере против «МЮ», а в Лиге Европы — «Спартак» в Бильбао против «Атлетика», я группы наших офицеров МВД видел. Они работали на матчах с местными сотрудниками правоохранительных органов. Сам я в Лондон с армейской командой не лечу. Потому что не планировал…

Официально причину запрета ни Великобритания, ни наше МВД, куда мы сделали запрос, не прокомментировали. Но нетрудно предположить, что роль сыграло отравление в Лондоне Сергея Юлии Скрипалей , после которого отношения между двумя странами охладели до предела. Что говорить, если пачками высылаются дипломаты. Хорошо еще наших футболистов сейчас в Лондон пустили.

ИНЫЕ ВРЕМЕНА — ИНЫЕ НРАВЫ

Впрочем, а чем рискуют наши фанаты в Лондоне? Велик ли риск, что мы увидим в четверг столкновения, хотя бы отдаленно напоминающее то, что происходило во время Евро-2016 в Марселе?

Ответ очевиден — почти наверняка нет.

Английский футбольный фанатизм слишком далек от того, чем он являлся в 80-е и 90-е годы прошлого века. Если на сборную еще выезжают любители помахать кулаками, то дела клубные совсем не такие, как может показаться. Времена футбольных хулиганов безвозвратно ушли.

Особенно это касается таких клубов, как «Арсенал». Грозных и организованных фан-группировок у лондонцев уже нет, а проявления насилия остаются возможными разве что во время дерби. Бывшие герои баталий пишут книги и вспоминают свои похождения за пинтой пива, сидя в местном пабе. Конечно, столкновения еще происходят, но все это носит стихийный характер, а какие-то запланированные «махачи» — удел так называемых wannabies, совсем молодых юношей, мечтающих о славе ушедших ультрас-кумиров.

В общем, фанатам ЦСКА не о чем беспокоиться. Конечно, если никто не будет искать приключений или в нетрезвом виде дебоширить в местных пабах. Но мы же не будем это записывать в ранг «заранее спланированных антироссийских провокаций»? А именно этого, похоже, опасались наши власти, посылавшие в Лондон свою полицию. На всякий пожарный.

«В МАРСЕЛЕ НАШИ СИЛОВИКИ ТОЖЕ БЫЛИ. ПРИ ПОГОНАХ»

Ранее болельщики ЦСКА уже получали своеобразное предостережение от посольства РФ в Великобритании. «В условиях проводимой антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, осмотрительность и строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, включая стадион», — говорится на официальном сайте посольства. Такие меры принимаются в связи с тем же делом Скрипалей. Российский же МИД заявил, что это как раз власти Великобритании не могут обеспечить безопасность россиян на своей территории. К сожалению, политические игры перекинулись и на футбол…

Если говорить о так называемом «менталитете ультрас», то есть неписанных устоях футбольных фанатов, всякие контакты и взаимодействие с полицией являются делом откровенно позорным. Вряд ли активные болельщики ЦСКА будут рады такому странному решению футбольных чиновников.

Наше издание на условиях анонимности переговорило с одним из фанатов армейского клуба, много лет активно выезжающего за своей командой, в том числе и в Европу.

«Я бы вообще не стал комментировать такую бредятину (отправку полицейских в Англию на матч. — Прим. ред.). Толку от этого ноль. Эти люди обычно едут туда явно не помогать чем-то фанатам», — рассказал собеседник…

Многие удивятся, но в 2016-м в Марселе во время Евро, перед печально знаменитым матчем Россия — Англия, российские силовики тоже присутствовали. Об этом напомнил наш собеседник: «Полицейские из России были тогда в Марселе. Причем при погонах. Видел лично. Некоторые люди из „общака“ с ними даже фоткались. Это обычная практика. Но повторюсь, толку от нее ноль!»

«НИКТО НЕ ПАНИКУЕТ»

Конечно, драка в Марселе могла бы служить поводом опасаться «возможных провокаций». Англичане и сами не отрицают, что затаили с тех пор злобу на российских фанатов.

Вот и местные таблоиды традиционно «подогревают» ситуацию. После жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы Daily Mail вышел с заголовком: «Игра в разгар политического кризиса». Но, тем не менее, более серьезные эксперты считают, что ничего особенного во время матча «Арсенал» — ЦСКА не произойдет.

Постоянный футбольный автор и звезда издания The Guardian Дэниэл Тэйлор уверен, что «матч за 2,5 месяца до чемпионата мира не станет проблемой». Также он считает, что хоть «Марсель и оставил неприятный осадок», но в целом в Англии «никто не паникует, что приезжает очередная российская команда».

Так что же получается? Никто не думает об «антироссийских провокациях», все ждут интересного футбола, а чиновники начинают приплетать политику…

БЕЗ ПРОВОКАЦИЙ АРМЕЙЦАМ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ

Юэн ФЛИНН, фанат, автор книги о любительском футболе Англии «We are Sunday League»:

— Не думаю, что болельщикам ЦСКА стоит чего-то бояться и ждать каких-то провокаций в Лондоне. Если ваши будут вести себя нормально и просто поддерживать команду, то проблем не будет. Уже давно фанаты «Арсенала» не считаются в Англии агрессивными. Что касается полиции, то, мне кажется, это не совсем правильно, но уже стало нормой.