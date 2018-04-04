ОКБМ Африкантов отгрузило «Сибур-Кстово» партию насосов для перекачки этилена

В партию входят шесть герметичных электронасосов трех типоразмеров, разработанных специально для заказчика на основе его требований и условий эксплуатации. Насосное оборудование предназначено для перекачивания этилена.

В сообщении отмечается, что изготовляемые на АО «ОКБМ Африкантов» электронасосы используются для перекачивания взрывоопасных, токсичных, агрессивных жидкостей в различных отраслях промышленности.