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ОКБМ Африкантов отгрузило «Сибур-Кстово» партию насосов для перекачки этилена
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ОКБМ Африкантов отгрузило «Сибур-Кстово» партию насосов для перекачки этилена 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород, входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило в контрактные сроки партию насосов для нужд ООО «СИБУР-Кстово», сообщает пресс-служба ОКБМ.
В партию входят шесть герметичных электронасосов трех типоразмеров, разработанных специально для заказчика на основе его требований и условий эксплуатации. Насосное оборудование предназначено для перекачивания этилена.
В сообщении отмечается, что изготовляемые на АО «ОКБМ Африкантов» электронасосы используются для перекачивания взрывоопасных, токсичных, агрессивных жидкостей в различных отраслях промышленности.
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