Прогноз на первый матч «Арсенал» — ЦСКА в Лиге Европы

Последний представитель России в еврокубках помучает «Арсенал» и, вполне возможно, даже забьёт.

«Арсенал» — ЦСКА

Ставки: ЦСКА получит больше 2,5 жёлтых карточек за 1.95, победа ЦСКА с форой "+1,5" за 1.95, ЦСКА забьёт во втором тайме за 3.40.

Эти команды встречались в еврокубках всего дважды: на групповом этапе Лиги чемпионов-2006/07 Даниэл Карвальо принес ЦСКА домашнюю победу со счетом 1:0, а на выезде красно-синие чудом удержали нулевую ничью, став первым клубом, не позволившим «Арсеналу» забить на новом стадионе.

В обоих матчах у ЦСКА на поле выходили четыре человека из нынешнего состава, угадать их имена нетрудно — Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Оборонительный блок команды изменений почти не претерпит, потому что выбирать Виктору Гончаренко по старой «армейской» традиции не приходится.

В Лондон прилетело всего пять защитников — Березуцкие, Игнашевич, дисквалифицированный Набабкин и Щенников. Из других вариантов есть разве что Константин Кучаев , уже имеющий опыт игры по всей левой бровке в еврокубках. Ну и, разумеется, Понтус Вернблум, который должен был исполнить главную роль в фильме «Человек-швейцарский нож», если бы не Дэниэл Рэдклифф

Разумеется, у атаки «Арсенала» будет ощутимое преимущество в скорости перед защитниками красно-синих, но это не новость — попробуйте сходу назвать хотя бы 2-3 случая за последние 5-6 еврокубковых сезонов, когда нападение соперников уступало бы центрдефам ЦСКА по скоростным качествам. К тому же, у хозяев не будет Пьера-Эмерика Обамейянга. Александр Ляказетт тоже силён, но всё же уступает реактивному габонцу, да и вообще только-только вернулся после травмы. Так что могло быть и хуже.

Прежде всего, Виктор Гончаренко прекрасно знает возможности своих подопечных. Главные козыри обороны ЦСКА заключаются не в сильных индивидуальных качествах игроков. Оставить защитника в ситуации «один-на-один» с кем-то из лондонцев — значит, уже дать сопернику фору. Шанс «армейцев» заключается не в том, чтобы выигрывать борьбу «один-в-один», а в том, чтобы свести количество таких эпизодов к минимуму — и в этом ЦСКА очень даже неплох.

Компактность, отсутствие разрывов между линиями, заполнение свободных зон и постоянная подстраховка — с сильным соперником, да ещё и на выезде, это сделать трудно. Но всё же реальнее, чем надеяться на индивидуальные качества защитников и ждать, что братья Березуцкие выиграют забег у Дэнни Уэлбека.

Если ЦСКА в своём нынешнем состоянии будет давать игрокам «Арсенала» разбежаться и оставаться один на один с защитниками, то он уже проиграл. Но красно-синие за последнее время доказали, что способны играть плотно и грамотно, несмотря на очевидные проблемы с составом и короткой скамейкой. Конечно, наличие Марио Фернандеса сильно помогло бы «армейцам»: с учётом постоянных и не всегда взвешенных подключений фуллбэков у лондонцев часто оголяются фланги и русскому бразильцу было бы где развернуться.

Из-за дисквалификаций сорвалась как минимум одна ставка, которая казалась железобетонной, — желтая карточка Кирилла Набабкина . Но поскольку линия на индивидуальные карточки в любом случае есть далеко не у всех букмекеров, можно зайти с другого края. «Арсенал» за игру Лиги Европы в среднем получает 0,9 предупреждений, у ЦСКА в этом еврокубковом сезоне 2,14 жёлтых карточек за встречу. Хозяева заберут мяч, а «армейцы» время от времени будут включать прессинг и поддавливать соперника.

Множество мелких и тактических фолов неизбежны, а игру судит не самый авторитетный чех Павел Краловец : к 40 годам он ни разу не работал хотя бы на полуфиналах еврокубков, разве что был резервным арбитром финала Лиги Европы между «Днепром» и «Севильей» в 2015 году. Соответственно, вариантов достаточно: ЦСКА получит больше предупреждений за 1.60, ТБ 2,5 жёлтой карточки у «армейцев» за 1.95 — эти предложения вполне достойны внимания.

У ЦСКА пять поражений подряд в матчах с английскими клубами. Единственную победу в Англии — при трёх ничьих и пяти поражениях — «армейцы „одержали на групповом этапе Лиги чемпионов-2014/15, когда обыграли „Манчестер Сити“ (2:1). Общий баланс встреч с английскими клубами у красно-синих тоже не лучший: 11 поражений, пять ничьих и три победы в 19 встречах.

Впрочем, и „канониры“ не слишком удачно играют с российскими клубами: 2 победы, 2 ничьих, 4 поражения. Но это в первую очередь касается выездов: на своём поле у „Арсенала“ 2 победы и ничья в четырёх встречах. Кроме того, они не проигрывали первый матч четвертьфинальной стадии еврокубка с марта 1972 года (тогда уступили „Аяксу“), выиграв четыре встречи и шесть раз сыграв вничью.

Во-первых, можно взять победу ЦСКА с форой “+1,5» за 1.95: «Арсенал» умеет привезти себе сложности на ровном месте, а Игорь Акинфеев набрал замечательную форму, да и в двух прошлых матчах с «канонирами» ни разу не пропустил. Преимущество хозяев по угловым очевидно, но эти варианты ко дню игры сильно прогрузили, поэтому угловые лучше оставить для «лайва».

Разумеется, шансы ЦСКА малы, но и предпосылок для разгрома не так много: у «армейцев» отличный тренер, грамотно налаженная игра и неплохо прокаченное умение использовать ошибки соперника. «Арсенал» набирает ход, Венгер может рассчитывать почти на оптимальный состав (кроме заигранного в еврокубках Обамейянга и Касорлы), но проблемы команды с центром защиты и балансом в игре только усиляются, поэтому как минимум 2-3 хороших момента за игру у гостей наверняка будет.

Это не даёт никаких гарантий, но любители рисковать вполне могут поставить на гол ЦСКА во втором тайме за очень хорошие 3.40. «Армейцы» в еврокубках традиционно проводят первые таймы построже и чаще забивают после перерыва. В этом сезоне красно-синие забили в Лиге чемпионов и Лиге Европы 18 голов: всего 6 в первом тайме и аж 12 — во втором. А «Арсенал» пропустил в обоих домашних матчах плей-офф: два от «Эстерсунда» и один — от «Милана». Хлипко и ненадёжно, но для такого коэффициента вполне недурно.