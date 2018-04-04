Как обеспечивается безопасность на главных футбольных стадионах России?

Ответ на этот вопрос актуален и для болельщиков, и для простых зрителей, и для судей, и для футболистов. А сейчас и не только для россиян: ведь страна вышла на финишную прямую подготовки чемпионата мира по футболу. К этому важнейшему событию должны готовить не только стадионы, но, как ни странно, и болельщиков, и правоохранительные органы , и гражданское общество. На очередном заседании Клуба спортивных экспертов в пресс-центре Издательского Дома «Советский спорт» 10 апреля (вторник) директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин расскажет о результатах своей инспекционной поездки по крупнейшим стадионам страны.

На заседании Клуба спортивных экспертов в пресс-центре Издательского Дома «Советский спорт» будут обсуждаться актуальные — для болельщиков всех стран и нашей, прежде всего, — вопросы обеспечения безопасности и комфорта зрителей, судей и футболистов во время матчей. Как предполагается взаимодействовать полицейским и гражданскому обществу для предотвращения агрессии зрителей? Надо учесть, что в нашу страну приедут болельщики со всего мира, с разным темпераментом, с другими привычками взаимоотношения с полицией, с болельщиками противника. Как они будут «взаимодействовать» с болельщиками России, с российскими полицейскими? Наш эксперт выскажет свой прогноз.

Роль главного эксперта на нынешнем заседании Клуба будет исполнять директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин. Ценность и авторитет его мнения, его прогноз по этой теме на последнем этапе подготовки страны к главному мировому футбольному турниру переоценить невозможно: Александр Мейтин — автор мирового бестселлера «Преступления футбольных болельщиков», он — член комиссии РФС по сертификации стадионов, он — член комитета по безопасности Европейской профессиональной футбольной лиги. Александр Мейтин прекрасно знает толк в современных технологиях для организации и обеспечения безопасности, ему не занимать международного опыта и в противодействии терроризму во время подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий: он консультант организаторов практически всех крупных международных футбольных турниров.

Александр Мейтин сообщит самые свежие факты о степени готовности систем, которые обеспечивают на крупнейших стадионах России безопасность и болельщиков, и рядовых зрителей, и судей, и футболистов. Это будет, как бы отчет перед журналистами об инспекционной поездке по стране. При этом эксперт обратит внимание не только на факты, важные для ФИФА, но и расскажет о состоянии стадионов, на которых проходят матчи отечественного чемпионата футбольных клубов премьер лиги.

Заседание Клуба спортивных экспертов будет проходить 10 апреля (вторник) в пресс-центре Издательского Дома «Советский спорт». Начало заседания в 14.00 часов.