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Команда Теплого Стана завоевала серебро в соревнованиях по дартс
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Команда Теплого Стана завоевала серебро в соревнованиях по дартс 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Вчера, 3 апреля, прошли Окружные отборочные соревнования по дартс для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Команду Теплого Стана представлял молодежный центр досуга и спорта «Спутник».
«Наша команда», — сообщается на странице социальной сети центра «ВКонтакте» — «выиграла серебро в личном и групповом зачете. Отдельно поздравляем нашего заслуженного спортсмена Дмитрия Николаевича Пахомова и Кротова Виталия! 7 апреля они будут участвовать в городских соревнованиях».
Желаем спортсменам удачи!
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