Команда Теплого Стана завоевала серебро в соревнованиях по дартс

Вчера, 3 апреля, прошли Окружные отборочные соревнования по дартс для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Команду Теплого Стана представлял молодежный центр досуга и спорта «Спутник».

«Наша команда», — сообщается на странице социальной сети центра «ВКонтакте» — «выиграла серебро в личном и групповом зачете. Отдельно поздравляем нашего заслуженного спортсмена Дмитрия Николаевича Пахомова и Кротова Виталия! 7 апреля они будут участвовать в городских соревнованиях».

Желаем спортсменам удачи!