Оценки гонщикам за Гран-при Бахрейна Формулы-1. Топ — Феттель и Гасли

Пилоты «Ред Булл» в шоке. Зато удивила пара гонщиков, над которыми мы потешались в Мельбурне.

Себастьян Феттель — 9,5 Выступление немца, близкое к идеальному. В квалификации Феттель в решающий момент раскрыл потенциал машины и опередил ожившего Райкконена, а в гонке после чёткого старта сумел реализовать опасную тактику с «Феррари» с очень долгим отрезком на «софте».

Пьер Гасли — 9,5 Француз здорово смотрелся ещё в пятницу, подтвердил темп «Торо Россо» в субботу и отлично отработал воскресенье. Вдобавок ко всему прочему разгромил напарника. На фоне проблем Сайнса на старте сезона в «Рено» Пьер может даже помечтать о замене Риккардо в «Ред Булл».

Маркус Эрикссон — 9,5 Давно списанный всеми со счетов швед был в Бахрейне великолепен. В отличие от Леклера, обогнал в квалификации оба «Уильямса», а в гонке здорово использовал стратегию с одним единственным пит-стопом. Отметим мудрость шведа, который не вступал в бессмысленные сражения со слишком быстрыми соперниками и сохранил резину.

Валттери Боттас— 9 Хороший уик-энд финна, которому не хватило лишь вишенки на торте — атаки на Феттеля под самый финиш гонки. Год назад на Гран-при России Валттери в такой же ситуации добился победы — не дождавшись атаки со стороны Феттеля. Теперь они поменялись местами. Тем не менее отметим квалификационную победу над Хэмилтоном и хороший старт.

Кевин Магнуссен — 9 Датчанин продолжает мощный старт сезона. Правда, на сей раз звание главной звезды второго плана получил Гасли, но Кевин в любом случае отработал по максимуму — особенно на фоне провалившегося в субботу Грожана.

Нико Хюлькенберг — 8,5 Весь уик-энд немец смотрелся существенно лучше Сайнса и, в отличие от Карлоса, реализовал потенциал машины. Правда, есть вопросы по Q3 (там у обеих «Рено» внезапно пропала скорость) и по тактике в гонке: оттянутый второй пит-стоп ради перехода на «суперсофт» в итоге лишь отдалил Нико от Магнуссена, хотя до остановки Кевина Хюлькенберг был у него на хвосте.

Фернандо Алонсо — 8,5 Несмотря на провал в квалификации (дело в технике, а не пилоте), испанец опять набрал неплохие очки. Три десятых преимущества над Вандорном в субботу показывают, кто в «Макларене» главный.

Эстебан Окон — 8,5 Француз взял реванш у Переса за Австралию и принёс «Форс Индия» первые очки в сезоне благодаря позднему обгону Сайнса. Хорошая работа.

Льюис Хэмилтон — 7,5 Есть ощущение, что известие о штрафе за замену коробки передач выбило британца из колеи. Льюис проиграл Боттасу квалификацию, осторожничал на старте (хотя с места тронулся хорошо) и чудом не пострадал, когда его обходил Ферстаппен. Ну, с учётом далёкой стартовой позиции гонка как гонка.

Стоффель Вандорн — 7,5 Бельгиец сильно проиграл Алонсо квалификацию и слабо стартовал, однако же сумел пробиться на восьмую строчку — аккурат позади напарника. Помогли хороший гоночный темп «Макларена», тактика и, конечно, обгоны Стоффеля. Так что он несколько реабилитировался за слабое начало.

Ромен Грожан — 7 И с новой — такой быстрой — машиной не исчезли моменты, когда «Хаас» Грожана вдруг теряет темп. Ромен неожиданно провалился в первом сегменте квалификации, ну а в гонке против француза сыграла машина, у которой отвалилось крыло на понтоне. По подсчётам Грожана, без этой проблемы он мог бы побороться с «Макларенами».

Сергей Сироткин — 7 На финише россиянин оказался позади Стролла, но оценка Сергея чуть выше. Тут нет патриотизма — всё по делу. Сироткин опередил напарника в квалификации и нормально стартовал — просто не подфартило, что впереди развернуло Переса, плюс плохо отработала команда, которая то переводила Сироткина на тактику с одним пит-стопом, вынуждая долго ехать на старых шинах и пропускать соперников и лидеров, то возвращала на стратегию с двумя остановками. Вероятно, в следующий раз Сергей будет спрашивать со стратегов жёстче.

Кими Райкконен — 7 Финн проиграл Феттелю квалификацию, а затем уступил ещё одно место — уже Боттасу — на старте. Чего-то сверхъестественного по ходу гонки Райкконен не показывал, но жаль, что происшествие с механиком помешало Кими сразиться с двумя «Мерседесами» за подиум.

Лэнс Стролл — 6,5 «Уильямс» ужасен, но и сам канадец как пилот отработал уик-энд так себе. Сначала проиграл напарнику квалификацию (отставание могло быть и больше), затем ткнулся антикрылом в Грожана. Только странная тактика для Сироткина всё же позволила Лэнсу финишировать не последним.

Карлос Сайнс— 6 Не уик-энд испанца. В Бахрейне Сайнс так и не подобрал ключей к болиду и выступал существенно хуже Хюлькенберга. Но в Китае ситуация может измениться.

Серхио Перес — 5,5 Индиец «не сработался» с новым передним антикрылом, а после этого проиграл Окону в квалификации — напарник-то пробился в Q3. Дальше — странная ситуация на прогревочном круге, когда Серхио зачем-то обогнал Хартли и не пропустил обратно. На самом старте Брендон словно отомстил обидчику, отправив Чеко в разворот. После этого всё было кончено.

Брендон Хартли — 5,5 На фоне мощного выступления Гасли новозеландец смотрелся уныло. В оправдание Брендона скажем, что он позже коллеги получил пакет новинок и мог не успеть к ним адаптироваться. Плюс не повезло в Q1, когда в антикрыло Хартли врезалась птица и заставила потратить сразу три комплекта шин. Гонку мы уже упомянули, рассказывая про Переса. Надо прибавлять.

Шарль Леклер — 4,5 Медового месяца с Формулой-1 у монегаска не получается. Чемпион Формулы-2 и протеже «Феррари», по собственному признанию, требует от себя самого слишком многого и поэтому ошибается. Это особенно болезненно на фоне попадания Эрикссона в десятку.