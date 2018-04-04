Малышко: на тренировках в Контиолахти Мякяряйнен не уступала в скорости мужчинам

«Тренировались с финской командой много, с Кайсой Мякяряйнен. Она сама с Анатолием Хованцевым очень хочет тренироваться. Когда мы пересекались в Контиолахти, мы работали такой группой.

В начале лета с Кайсой у нас были стрелковые тренировки, эстафеты и так далее. Позже вместе проводили и комплексные тренировки.

На уровне девчонок Кайса очень сильная. Мы бегали имитации, там есть серьезные подъемы на втором стрельбище в Контиолахти. И Кайса не уступала в скорости мужчинам. Она готовится в полную силу.

В стрелковой части она говорила: «Я не знаю, как вы так быстро стреляете». Поэтому она так хотела потренироваться с нами, пострелять с мужчинами, считала, что это для неё безусловный плюс», — рассказал Малышко.

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