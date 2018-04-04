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Малышко: на тренировках в Контиолахти Мякяряйнен не уступала в скорости мужчинам
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Малышко: на тренировках в Контиолахти Мякяряйнен не уступала в скорости мужчинам 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о тренировках в прошлое межсезонье с финкой Кайсой Мякяряйнен.
«Тренировались с финской командой много, с Кайсой Мякяряйнен. Она сама с Анатолием Хованцевым очень хочет тренироваться. Когда мы пересекались в Контиолахти, мы работали такой группой.
В начале лета с Кайсой у нас были стрелковые тренировки, эстафеты и так далее. Позже вместе проводили и комплексные тренировки.
На уровне девчонок Кайса очень сильная. Мы бегали имитации, там есть серьезные подъемы на втором стрельбище в Контиолахти. И Кайса не уступала в скорости мужчинам. Она готовится в полную силу.
В стрелковой части она говорила: «Я не знаю, как вы так быстро стреляете». Поэтому она так хотела потренироваться с нами, пострелять с мужчинами, считала, что это для неё безусловный плюс», — рассказал Малышко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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