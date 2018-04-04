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Агент Купер в Простоквашино
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Агент Купер в Простоквашино 

DTF.RU 1 час назад
Писатель Александр Пелевин в твиттере провёл забавные параллели между возвращением «Твин Пикс» и продолжением «Простоквашино»
Потом подтянулись и читатели:
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