83-летней тюменке вручили медаль «Дети войны», а потом попросили заплатить за неё 150 рублей 

Тюменские отделения партии КПРФ продают медали «Дети войны», которая не имеют никакого статуса. Об этом рассказала жительница Тюмени Ольга Куликова, чья бабушка заплатила за медаль 150 рублей. Тюменка рассказала, что представители КПРФ позвонили её бабушке Нине Павловне 1935 года рождения и предложили приехать в ближайшее отделение, чтобы получить памятную медаль. — Когда она приехала, ей предложили вступить в партию и предложили купить медаль за 150 рублей. Это возмутительно. Медаль никакого веса не имеет. В таком солидном возрасте каждый знак внимания воспринимается трепетно, так как люди не избалованы наградами. Но нам то с вами понятно, что это надувательство. Причем используют одну из самых незащищенных групп населения, — рассказала 72.ru Ольга Куликова. Мы связались с представителем партии КПРФ, чтобы выяснить, что за медаль такая «Дети войны» и почему её выдают за деньги. — Медаль пока ничего не значит, но если губернатор Владимир Якушев примет закон, то детям войны будет полагаться надбавка к пенсии. Медали привозим из Москвы. Там они стоят 500 рублей, 300 — КПРФ берет на себя, а получатель платит лишь 150 рублей. Мы никого не заставляем получать эти медали. Выдаем их тем, кто желает их получить. Бывает, обзваниваем и спрашиваем: хотите или нет? — рассказала Александра Мехнина. В тюменском отделении КПРФ также уточнили, что медаль «Дети войны» выдается родившимся в период с 1928 по сентябрь 1945 года. Медаль «Дети войны» не носит статус государственной либо ведомственной. Эта награда была основана в 2012 году общественным фондом «Дети Великой Отечественной войны». По факту данная медаль вручается членам фонда и носит больше общественный характер.