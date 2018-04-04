Саид Абдулаев: «18 — оптимальное число клубов РФПЛ»

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев поддержал идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу до 18 или 20 команд. Он подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься общим собранием клубов РФПЛ.

— На наш взгляд, ничего плохого нет, если в премьер-лиге будет 18 команд.

— То есть не 20, а 18?

— Думаю, оптимальное число команд в премьер-лиге — 18 команд.

— Когда лучше увеличивать число команд — со следующего сезона или после чемпионата-2018/19?

— Этот вопрос нужно обсуждать и решать общим собранием клубов РФПЛ, когда лучше вносить эту поправку.

— Стоит ли оставлять в таком случае переходные матчи?