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Саид Абдулаев: «18 — оптимальное число клубов РФПЛ»
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Саид Абдулаев: «18 — оптимальное число клубов РФПЛ» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев поддержал идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу до 18 или 20 команд. Он подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься общим собранием клубов РФПЛ.
— На наш взгляд, ничего плохого нет, если в премьер-лиге будет 18 команд.
— То есть не 20, а 18?
— Думаю, оптимальное число команд в премьер-лиге — 18 команд.
— Когда лучше увеличивать число команд — со следующего сезона или после чемпионата-2018/19?
— Этот вопрос нужно обсуждать и решать общим собранием клубов РФПЛ, когда лучше вносить эту поправку.
— Стоит ли оставлять в таком случае переходные матчи?
— Наверное, стоит их оставить. (Андрей СИЗЯКИН)
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