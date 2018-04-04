Кутежи, измены, коррупция: главные скандалы футбола

Невероятные гонорары, миллионы поклонников, подруги-модели: в жизни знаменитых футболистов есть все, чем могут похвастаться мировые звезды шоу-бизнеса. И скандалы в спортивном мире разгораются ничуть не менее громкие, чем в звездных кругах. Освежаем в памяти самые запоминающиеся скандалы последних лет, связанные с футболом, футболистами и их вторыми половинами.

Два года назад соцсети негодовали: все обсуждали фото и видео, на которых были запечатлены Павел Мамаев и Александр Кокорин, веселившиеся в одном из клубов Монте-Карло. Собственно, отмечать-то футболистам было нечего: российская команда как раз провалила «Евро-2016». Однако спортсмены распивали дорогое шампанское (таблоиды писали, что счет составил 250 тысяч евро), курили кальян и выглядели довольными жизнью.

Об этой истории высказались все, от Виталия Мутко до пресс-секретаря президента. Последний сказал, что Владимир Путин в курсе скандала, но отметил, что нужно «сначала определиться, было это безобразие оплачено нашими футболистами или кем-то другим». Кокорин с Мамаевым, кстати, утверждали, что банкет был не за их счет. Обоих руководство их команд оштрафовало на неназванную сумму.

В прошлом году Александр Кокорин опять оскандалился, причем не раз: сначала его лишили прав за езду на своем «Бентли» по встречной полосе, потом бурно обсуждались фото с пистолетами, которые спортсмен выложил в Instagram, побывав на кавказской свадьбе.

Александр Кокорин

Одним из самых скандально известных российских футболистов остается Александр Кержаков. Несколько лет назад страна следила за отношениями футболиста с гражданской женой Екатериной Сафроновой , которую спортсмен обвинил в употреблении наркотиков и отсудил у нее опеку над общим сыном. Казалось бы, Кержаков после отгремевшего скандала остепенился и вновь нашел любовь: в 2015 году он женился на дочери петербургского сенатора Милане Тюльпановой, и на всех вечеринках они были самой красивой парочкой. Год назад у них родился сын. Но вскоре пошли слухи о том, что в отношениях разлад и супруги уже не живут вместе.

Кержакова папарацци сняли в компании неизвестной девушки, его жена перестала выкладывать совместные фото с мужем в соцсети (зато стала публиковать печальные цитаты об отношениях), а в «сториз» у нее даже появлялись фото синяков с комментариями, непрозрачно намекающими на то, кто их «автор».

Александр и Милана Кержаковы

Уэйн Руни в прошлом году вновь стал героем неприятной истории: футболиста задержали за вождение в нетрезвом виде, при этом в машине с ним была девушка легкого поведения. Беременная жена в это время отдыхала на Майорке. По информации прессы, Колин Руни после произошедшего приняла решение уйти от мужа, несмотря на то, что до родов оставалось всего несколько месяцев. Но вскоре она опубликовала в Facebook официальное заявление о том, что дала супругу еще один шанс, простив его «глупые ошибки», хотя и думала ранее, что «браку пришел конец». Сейчас оба публикуют в соцсетях счастливые семейные фото и снова выглядят образцовой парой.

Колин и Уэйн Руни женаты уже десять лет, родившийся в феврале 2018-го сын — это их четвертый ребенок. Напомним, что для Руни это не первый подобный скандал: еще в 2010 году Колин уходила от него примерно по такому же поводу — в прессу попали откровения проституток, с которыми футболист проводил время, пока супруга была беременна.

Скандальное расставание с гражданской женой Юлией Барановской , от которой у Андрея Аршавина трое детей, даже и вспоминать уже неловко — эту давнюю историю знают все. Но если теперь, после разрыва, Барановская фигурирует в СМИ исключительно как светский персонаж и в странные ситуации не попадает, то Аршавина и его близких продолжают преследовать скандалы. Так, в начале этого года все СМИ написали об инциденте на борту самолета «Аэрофлота» , участницей которого стала Алиса Аршавина , нынешняя супруга известного футболиста. Пассажирка бизнес-класса, летевшая с двумя детьми, отказалась подчиняться требованиями экипажа и попыталась отправиться менять памперс ребенку прямо во время взлета. Кроме того, как говорилось в последующем заявлении авиакомпании, Аршавина требовала пересадить няню из эконом-класса в бизнес, представляясь при этом «майором ФСБ». Скандалистку высадили из самолета, после чего та, предположительно, стала отправлять угрозы стюардессе.

Не успел утихнуть этот скандал, как начался новый: некая модель из Казахстана (где играет Андрей Аршавин) заявила, что Алиса Аршавина ей угрожает. Жена футболиста увидела в сети видеоролик, где ее супруг сидит в ресторане в компании той самой модели, и в переписке пообещала девушке «отрезать пальцы» и «подбросить наркотики». Да, чуть не забыли, она снова назвала себя сотрудником ФСБ.

Алису и Андрея вообще довольно сложно назвать идеальной парой, прошлой осенью все новостные порталы писали об их расставании после года семейной жизни. Но разводиться супруги быстро передумали: прошел месяц, и Аршавины улетели отдыхать всем семейством.

Роналду и слухи о нетрадиционной ориентации

Пожалуй, ни об одном из футболистов не ходит столько слухов, сколько о Криштиану Роналду. Еще в 2015 году таблоиды писали о якобы слишком тесной дружбе Криштиану с марокканским кикбоксером, двукратным чемпионом мира Бадром Хари. К нему футболист часто летал в гости на частном самолете, а в сети появлялись двусмысленные фото.

Масла в огонь подлил инцидент в ноябре 2016. Тогда Роналду во время словесной перепалки на поле сказал оппоненту, обвинившему его в нетрадиционной ориентации, примерно следующее: «Да, я гей, зато очень богатый». По крайней мере, так реплику футбольной звезды перевела и растиражировала мировая пресса.

Однако в прошлом году СМИ узнали о новом скандальном эпизоде из биографии Роналду, никак не связанном с однополыми отношениями. По сведениям журналистов, футболист откупился от девушки, обвинившей его в изнасиловании. Инцидент произошел в Лас-Вегасе еще в 2009 году, и, если верить прессе, Роналду согласился выплатить девушке 260 тысяч евро за то, чтобы «замять» историю.

Гонсалес чуть не убил жену

Аргентинский футболист Лучо Гонсалес в прошлом году шокировал поклонников: жена спортсмена заявила, что муж пытался ее убить. По словам супруги Гонсалеса, во время ссоры футболист набросился на нее и начал душить, а также «позвал детей, чтобы они посмотрели на смерть матери». Как говорит женщина, она потеряла сознание и пришла в себя только в больнице, а муж заблокировал ее кредитные карточки и вынес из дома все ценности.

Пресса писала, что Гонсалесу грозит тюремный срок, а бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» не продлит с ним контракт. Тем не менее футболист, видимо, вышел сухим из воды: в феврале было объявлено, что команда подписала с ним контракт.

Суд запретил спортсмену приближаться к Андрейе Маркес ближе чем на 500 метров и оградил его от общения с детьми на три месяца. Общается ли сейчас Лучо с женой и каков статус их брака, пресса не сообщает.

Лучо Гонсалес

Карим Бензема и интимное видео Матье Вальбэуна

В 2015 году скандал разгорелся в сборной Франции: Карим Бензема был обвинен в шантаже. Сообщалось, что один из лучших европейских футболистов вымогает деньги у своего коллеги по сборной Матье Вальбуэна . Поводом для шантажа стало интимное видео последнего, оказавшееся в руках неизвестных вымогателей. Карима Бензема подозревали в связи со злоумышленниками, сам же он заявлял, что, наоборот, хотел предупредить товарища о имеющемся на него компромате, чтобы уберечь его от позора. В итоге обоих футболистов отстранили от игры за национальную сборную.

Карим Бензема

Матье Вальбэуна

В период охлаждения российско-турецких отношений футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил немного «потроллить» публику и после матча снял игровую футболку, чтобы показать надетую под ней майку с портретом Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент». Это не облегчило грусть фанатов «Локомотива», ведь команда в том матче проиграла стамбульскому клубу «Фенербахче» со счетом 0:2. Тарасову его задумка дорого обошлась, поскольку правила УЕФА таких неуместных переодеваний на поле не приветствуют. «Локомотив» сам оштрафовал игрока на 25 миллионов рублей, а УЕФА — на пять тысяч евро.

Обвинения в употреблении наркотиков в футбольном мире вовсе не редкость (вспомнить хотя бы легендарного Марадону, который годами лечился от наркомании и алкоголизма). Из недавних примеров — дисквалификация в 2016 году полузащитника и лидера московского ЦСКА Романа Еременко. Причиной стала допинг-проба игрока, в которой обнаружились следы кокаина. Футболиста отстранили от игр на два года.

Роман Еременко

Коррупция в ФИФА