ТОЛЬКО ПИНГВИНОВ НЕ ХВАТАЛО

Приближается событие, когда можно смело, но в меру, махнуть за мир, дружбу и добро и не бояться допингового разоблачения WADA и его подручных спутников-комиссий. Не обращать внимание на Терезу Мэй Бориса Джонсона , которые с позиции истинных британских аристократов призывают к расставанию: «прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ», изоляции ее от всего, с их точки зрения, цивилизованного мира. Эх, как жаль, что нет в живых их умнейшей соотечественницы г-жи Маргарет Тетчер, химика по образованию; может, ссылаясь на известную нашу поговорку — семь раз отмерь, один раз отрежь, она могла бы помочь своим спецам и экспертам в объективном расследовании дела отца и дочери Скрипалей и тем самым предотвратила, выбила козыри для скороспелости огульного, бездоказательного обвинения России. Чем, кстати, подчас отличалось WADA и его сателлиты в отношении наших спортсменов.

Более того, символично, что при жеребьевке события, о котором речь, именно первым вытащили шар с Великобританией, да и корзина, в которую ее поместили, тоже была под №1. А следом там же очутилась Польша, которая, к сожалению, ныне тоже не отличается дружелюбием к России.

Что же это за событие, старт которого намечен на 25 мая? Чемпионат мира по футболу. Как — он же начинается 14 июня?

Никакой путаницы. Разговор о VIII мировом первенстве по футболу среди артистов, известном еще и другим своим названием — «Футбольно-музыкальный фестиваль „Арт-футбол“, и те три слова, что выделены выше — мир, дружба и добро, — являются не просто его слоганом, а очень хорошо выражают суть: как бы сейчас ни старались недруги России блокировать ее, навешать разные ярлыки, тот самый цивилизованный мир, на который уповают, рассчитывая на поддержку, нынешние британские правители, не отвернулся от нас.

Наоборот, в третьей декаде мае в российской столице соберутся 16 сборных. Большинство, кроме того, что представляют страны — участницы FIFA чемпионата мира-2018, входят в тот круг, что объявил нам дипломатический демарш, пребывает в антироссийской коалиции. Что, как видите, не сработало в спорте — прекрасный ответ недальновидным политикам. Как еще один пример — участие в Фестивале „Арт-футбол“ команд Израиля и Ирана. Известно, сколько сложны политические взаимоотношения этих государств.

В течение 10 дней на стадионе „Локомотив“ они будут выявлять сильнейшую арт-футбольную сборную на планете. 16 команд — таков сегодняшний формат, который, возможно, уже для следующего турнира будет изменен, масштаб расширен, ибо, как сообщил основатель этих соревнований (впервые они состоялись в Сочи в 2007 году), президент футбольного клуба российских звезд эстрады, композитор Юрий Давыдов (он еще и вратарь этой команды), уже в этом году стран, желающих участвовать в турнире, было намного больше. „Только пингвины пока не заявились, а так все континенты представлены, — пошутил Давыдов, — нам пришлось сформировать из артистов этих стран интернациональную сборную. Еще одна новость: потеснена Европа из-за трех сборных из Южной Америки“.

Как всегда, важнейшей частью артистического чемпионата станет международная благотворительная акция „Под флагом добра“ (а может, наоборот — чемпионат — часть этой акции). Ее цель — оказание помощи больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Как сообщила ее инициатор Наталья Давыдова , начиная с первой акции, собрана весьма приличная сумма добровольных пожертвований — 345 миллионов рублей! Сколько детей благодаря этому избавлены от тяжелых недугов.

Российский футбольный союз поддерживает благое дело и готов оказать любое содействие в проведении Фестиваля „Арт-футбол“. Считаем нынешний турнир предтечей мундиаля, что удваивает его значимость, — сказал руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов

Его присутствие на презентации турнира было неслучайным, поскольку — по условиям соревнований — каждая команда может включить в свой состав и бывших профессиональных игроков, однако на поле их может одновременно находиться не более двух. Команду „Старко“, к примеру, усилит бывший голкипер „Локомотива“ и сборной страны Руслан Нигматуллин

А его одноклубник олимпийский чемпион Сергей Горлукович является главным тренером „Старко“.

— У нас серьезная цель, — говорит он. — В отличие от сборной, первоочередной задачей которой на мундиале является выход из группы, мы нацелены на победу. А главное — показать зрелищный футбол, порадовать им болельщиков.

Хулио Иглесиас, Хосе Каррерас… Программа Фестиваля „Арт-футбола“ обширна, она выходит за рамки зеленого прямоугольника, переключаясь ежедневно по ходу турнира на концертные и театральные площадки, причем с активным участием артистов-футболистов. Как тут не вспомнить, что замечательными футболистами были Зураб Соткилава

Напомню, что первыми победителями Фестиваля „Арт-футбол“ — 2007 были бразильцы, одолевшие в финале камерунцев. Кстати, финал пришелся на тот день, когда из Гватемалы пришла радостная весть: Сочи избран столицей зимней Олимпиады-2014.

Михаил ШЛАЕН