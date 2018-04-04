Законодатели оказались сильнее госслужащих. В волейболе 

В соревнованиях по волейболу на X Спартакиаде федеральных органов госвласти приняли участие сборные 16 министерств и ведомств. «Золото» у команды Совета Федерации, «серебро» — у Госдумы, замкнула тройку команда Федеральной налоговой службы.
Спорт в массы
Организатором межведомственных состязаний традиционно выступило Минспорта, отвечающее за реализацию государственной политики по пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Сенатор Татьяна Лебедева уверена, что законодатели и госслужащие должны нести спорт в массы: «Мы собственным примером должны показывать важность занятий спортом».
И женская сборная Совета Федерации по волейболу это показала на деле. Команда во главе со своим капитаном — сенатором и олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой впервые в истории ведомственных соревнований завоевала «золото».
«Надеюсь, наша победа послужит примером для многих и сподвигнет для занятия спортом все больше людей, ведь спорт — это не только здоровый образ жизни, но ещё и прекрасная возможность в неформальной обстановке познакомиться друг с другом и пообщаться», — отметила она.
В борьбе за первое место спортсменки из Совета Федерации обыграли команду Государственной Думы со счётом 3:0.
Депутат Инга Юмашева, капитан команды Госдумы, положительно оценила тот факт, что сборные двух палат Федерального Собрания снова оказались в числе лучших: «В прошлом году мы выиграли „золото“ Спартакиады, в этом году пальму первенства взяла команда Совета Федерации».
По её словам, победа в парламентском спортивном противостоянии даётся непросто.
«Мы друг для друга являемся стимулом, который заставляет больше тренироваться и показывать лучший результат, — пояснила она. — Хочется отметить, что, помимо радости от призового места, мы ещё испытали огромное удовольствие от самих соревнований, на которых царила настоящая спортивная атмосфера, находилось место не только борьбе, но также взаимопомощи и поддержке. Спорт всегда объединяет: мы соревнуемся, но одновременно с этим заводим новые знакомства, ближе узнаём людей из других ведомств, что в итоге оказывается полезным в работе».
Соревнования продлятся до конца года
Спартакиада, в программу которой включено 10 видов спорта, продлится до декабря текущего года. Уже завершились состязания по лыжным гонкам, мужскому и женскому волейболу. Впереди соревнования по бадминтону, бильярду, лёгкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам и кёрлингу. Все состязания будут проводиться на спортивных площадках и стадионах Москвы и Подмосковья во внерабочее время.
По правилам турнира, к участию в Спартакиаде допускаются штатные сотрудники, работники центральных аппаратов федеральных органов государственной власти Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющие стаж работы в данной организации не менее шести месяцев на день проведения мероприятия.
В прошлом году в Спартакиаде приняли участие более 3,5 тысячи сотрудников из 31 министерства и ведомства. В программу входили соревнования по 11 видам спорта, включая боулинг, а также выполнение нормативов комплекса ГТО для всех желающих.
Состав команды Государственной Думы:
· член Комитета Государственной Думы по международным делам Инга Юмашева;
· помощники депутатов Госдумы: Алеся Стрыжак, Ирина Иванова, Кристина Хохлютина, Оксана Голованова, Евгения Корнейчук, Виктория Котылева, Юлия Семёнова, Регина Валиева, Эмилия Дмитриева;
· сотрудники Аппарата Госдумы: Елена Евграфова, Екатерина Зенкова, Мария Лоцик.
Состав команды Совета Федерации:
· член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева;
· помощники сенаторов Совета Федерации: Стануша Василиевич, Татьяна Жукова, Екатерина Леонова, Анастасия Терехова, Валерия Шведова, Оксана Шубина;
· сотрудника Аппарата Совета Федерации: Светлана Ермольева, Анастасия Красина, Елена Моисеева.