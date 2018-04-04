Юных коньковцев научили танцевать сальсу и бачату

Молодежная палата района Коньково организовала очередную серию мастер-классов для любителей танца. Парламентарии решили научить юных жителей Конькова искусству латиноамериканских танцев.

Один из мастер-классов прошёл в стенах школы № 113 по адресу: Академика Арцимовича, 7, уроки вел член молодежной палаты района Коньково, профессиональный танцор и преподаватель танцев Иван Бугай.