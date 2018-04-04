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Юных коньковцев научили танцевать сальсу и бачату
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Юных коньковцев научили танцевать сальсу и бачату 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Молодежная палата района Коньково организовала очередную серию мастер-классов для любителей танца. Парламентарии решили научить юных жителей Конькова искусству латиноамериканских танцев.
Один из мастер-классов прошёл в стенах школы № 113 по адресу: Академика Арцимовича, 7, уроки вел член молодежной палаты района Коньково, профессиональный танцор и преподаватель танцев Иван Бугай.
Парламентарии показал школьникам как правильно двигаться под ритмы сальсы и бачаты. Юные коньковцы получили были в восторге от зажигательных танцев, ребята получили нескончаемый заряд позитива и энергии. В апреле для юных жителей района также будут проводиться мастер-классы по танцам. Подробнее о планируемых мероприятиях от парламентариев вы можете уточнить у Председателя МП района Коньково Валерии Данковой.
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