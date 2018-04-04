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Рустам Саяхов: «При 20 клубах в РФПЛ лигу можно разделить на зоны, как в КХЛ»
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Рустам Саяхов: «При 20 клубах в РФПЛ лигу можно разделить на зоны, как в КХЛ» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов положительно оценил идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу до 18 или 20 команд. В то же время он добавил: если число клубов в РФПЛ вырастет, то можно подумать о зональном делении.
— Расширить лигу — нормальное предложение, — сказал Саяхов. — Главное, чтобы заходящий клуб имел соответствующее финансирование.
— То есть в регламенте стоит прописать пункт, согласно которому клуб будет предоставлять финансовые гарантии на год?
— На самом деле такие гарантии собираются при лицензировании. Но при расширении нужен будет более серьезный инструмент, потому что вылет клуба из лиги по причине отсутствия финансирования — это серьезный репутационный удар. Поэтому этот вопрос нужно дополнительно обсуждать.
— На ваш взгляд, оптимальное число команд в РФПЛ 18 или 20?
— Думаю, если будет 20 клубов, то можно их будет распределить по зонам. Такое предложение тоже звучало. И его исключать не стоит.
— Как в Континентальной хоккейной лиге?
— Да, совершенно верно.
— Стоит ли в таком случае оставлять переходные матчи?
— Конечно. Это нормальная практика. (Андрей СИЗЯКИН)
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