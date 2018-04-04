Эдмунд стал теннисным послом компании Jaguar

Полуфиналист Australian Open 2018 британский теннисист Кайл Эдмунд сообщил о заключении соглашения о партнёрстве с британской автомобильной компанией Jaguar.

«Очень рад объявить, что я присоединился к команде Jaguar UK в качестве нового теннисного посла. Я с детства люблю автомобили этой марки, поэтому очень рад возможности поработать вместе с культовым британским брендом», — написал Эдмунд в своём «твиттере».

23-летний уроженец Йоханнесбурга в новом рейтинге ATP от 2 апреля располагается на 26-й позиции.