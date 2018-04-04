В парк «Дружба» зашли лоси

Фото и видео группы «Владимирский край» соцсети «Вконтакте»

На территорию регионального памятника природы — лесопарка «Дружба» — зашла пара лосей. Позавчера их сняли на видео жители областного центра, которые гуляли по лыжной трассе имени Алексея Прокуророва . Животные совершенно не испугались людей — они продолжили мирно пережевывать молодые веточки орешника — лещины.

Отметим, что лет 15-20 назад не только лоси, но и кабаны были обычным явлением в лесопарке «Дружба», площадь которого составляет 257 га. Но в начале «нулевых», после пуска «Ласточек» и «Стрижей» по решению « РЖД » были поставлены высокие ограды с двух сторон вдоль железнодорожной трассы Владимир — Москва. С тех пор животные из дремучих лесов, окружающих озеро Ревяки, оказались отрезанными от лесопарка.

Но эти лоси, видимо, нашли проход — небольшая калиточка в ограде железной дороги есть в районе лесопитомника (в народе это место называют Дом лесника).