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В парк «Дружба» зашли лоси
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В парк «Дружба» зашли лоси 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео группы «Владимирский край» соцсети «Вконтакте»
На территорию регионального памятника природы — лесопарка «Дружба» — зашла пара лосей. Позавчера их сняли на видео жители областного центра, которые гуляли по лыжной трассе имени Алексея Прокуророва. Животные совершенно не испугались людей — они продолжили мирно пережевывать молодые веточки орешника — лещины.
Отметим, что лет 15-20 назад не только лоси, но и кабаны были обычным явлением в лесопарке «Дружба», площадь которого составляет 257 га. Но в начале «нулевых», после пуска «Ласточек» и «Стрижей» по решению «РЖД» были поставлены высокие ограды с двух сторон вдоль железнодорожной трассы Владимир — Москва. С тех пор животные из дремучих лесов, окружающих озеро Ревяки, оказались отрезанными от лесопарка.
Но эти лоси, видимо, нашли проход — небольшая калиточка в ограде железной дороги есть в районе лесопитомника (в народе это место называют Дом лесника).
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