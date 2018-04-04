Ещё
Саяхов: «При 20 клубах РФПЛ можно разделить на зоны, как в КХЛ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саяхов: «При 20 клубах РФПЛ можно разделить на зоны, как в КХЛ» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов положительно оценил идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить Премьер-лигу.
— Расширить лигу — нормальное предложение. Главное, чтобы заходящий клуб имел соответствующее финансирование.
— То есть в регламенте стоит прописать пункт, согласно которому клуб будет предоставлять финансовые гарантии на год?
— На самом деле такие гарантии собираются при лицензировании. Но при расширении нужен будет более серьезный инструмент, потому что вылет клуба из лиги по причине отсутствия финансирования — это серьезный репутационный удар. Поэтому этот вопрос нужно дополнительно обсуждать.
— На ваш взгляд, оптимальное число команд в РФПЛ 18 или 20?
— Думаю, если будет 20 клубов, то можно их будет распределить по зонам. Такое предложение тоже звучало. И его исключать не стоит.
— Как в Континентальной хоккейной лиге?
— Да, совершенно верно.
— Стоит ли в таком случае оставлять переходные матчи?
— Конечно. Это нормальная практика.
Накануне, 3 апреля, Газзаев предложил расширить РФПЛ до 20 клубов.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на победителя чисто английского противостояния в ЛЧ Крылья Советов - Спартак: прогноз на победу москвичей с очень вкусным коэффициентом Карикатура дня: гол Роналду и пенсия Буффона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Ибрагимович оценил удар Роналду
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Завершающий карьеру Тетюхин назвал себя легендой
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение