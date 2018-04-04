Саяхов: «При 20 клубах РФПЛ можно разделить на зоны, как в КХЛ»

— Расширить лигу — нормальное предложение. Главное, чтобы заходящий клуб имел соответствующее финансирование.

— То есть в регламенте стоит прописать пункт, согласно которому клуб будет предоставлять финансовые гарантии на год?

— На самом деле такие гарантии собираются при лицензировании. Но при расширении нужен будет более серьезный инструмент, потому что вылет клуба из лиги по причине отсутствия финансирования — это серьезный репутационный удар. Поэтому этот вопрос нужно дополнительно обсуждать.

— На ваш взгляд, оптимальное число команд в РФПЛ 18 или 20?

— Думаю, если будет 20 клубов, то можно их будет распределить по зонам. Такое предложение тоже звучало. И его исключать не стоит.

— Как в Континентальной хоккейной лиге?

— Да, совершенно верно.

— Стоит ли в таком случае оставлять переходные матчи?

— Конечно. Это нормальная практика.

Накануне, 3 апреля, Газзаев предложил расширить РФПЛ до 20 клубов.