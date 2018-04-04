Самые странные законы на Руси

В январе 1867 года вышел закон о «воспрещении промысла водить медведей для забавы народа». То есть проблема была — на улицах стало много медведей. О них, формируя стереотип, даже стали болтать иностранцы.

Против медведей на улицах

Раньше по улицам России действительно ходили медведи. И не только ходили. Ещё плясали, участвовали в театральных постановках и даже пели. Случались, конечно, нападения на людей, но до массового террора медведям было далеко. С медведями в городе боролись неоднократно. Так, в 1648 году был издан царский указ о запрете медвежьих потех. Тогда свою роль сыграла и церковь: противником «медвежьих плясок» был протопоп Аввакум. Потом «запретили» самого Аввакума, а медведи, судя по всему, продолжили плясать.

К слову, миф о медведях, которые гуляют по улицам русских городов «на хвосте» принесли в Европу бежавшие от русской армии французы.

Стоит ли говорить, что и закон 1867 года сработал не совсем убедительно: до 20-х годов ХХ века медвежьи потехи проводились с завидной регулярностью.

Против кулачных боёв

Боевой системы, подобной боевым системам Востока, в России не было, но при этом мы как-то выигрывали войны и в обиду себя не давали. Всё дело в кулачных боях. Первые упоминания о них были сделаны летописцем Нестором в 1048 году.

Самым почитаемым видом боя был «сам на сам» или «один на один». Он напоминал старый бокс голыми руками в Англии. Поединки «сам на сам» иногда даже служили для подтверждения правоты ответчика в судебном деле. Этот способ доказать свою правоту назывался «поле».

В 1274 году митрополит Кирилл , собрав во Владимире собор, среди других правил постановил: «отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать». По этому правилу можно понять: были и убитые, но бои продолжались. Их отчаянно запрещали Михаил Фёдорович, Елизавета Петровна, Александр I.

Их любил Пётр I и Екатерина II. Григорий Орлов был хорошим «кулачником» и сам устраивал бои. Иностранцы знали всегда: драки русский не боится. А что еще можно было предположить, когда видишь схватку «стенка на стенку» на городской улице.

Против бород

На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. Ее густоте и окладитости. Густая растительность считалась внешним отражением хорошей породы человека, и его мужской силы. Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях.

В XIX веке борода воспринималась признаком вольнодумства. Не вызывали подозрений бороды у священников, старообрядцев, купцов. Разночинцы же, отпускавшие бороды расценивались как потенциально опасный, ненадёжный элемент.

В советскую эпоху борода была атрибутом зажиточного крестьянина, священника или академического ученого, а позднее также поклонников подозрительных интеллектуалов вроде Хемингуэя или неформатного Высоцкого. Запрещали бороды неоднократно, от Василия III до Петра, от Лжедмитрия до Сталина, но в представлении иностранца русский мужчина продолжал быть бородатым.

Против браги

Миф о русском пьянстве будет иметь право на существование, пока взрослые люди на улицах будут хлестать у скамеечки «Ягу». Сейчас получает развитие версия, что пьянство в России появилось только в начале ХХ века, но очевидно, что это не так. Пьянство было и раньше, только другое к нему было отношение.

Отношению к пьянству на Руси было непочтительное по одной очевидной причине: пьющий человек со временем становился иждевенцем и лишним ртом в доме. Сохранять работоспособность и постоянно пить — такое дано не каждому, поэтому пьяницы, непригодные к крестьянскому труду, оказывались за чертой общественного уважения.

Народ не забывал «троллить» пьяниц произведениями смеховой культуры. Такими как «Служба кабаку» и «Повесть о бражнике», песня «Непослушливый молодец» и «Повесть о горе-злосчастии»… В XV веке особую известность приобрело на Руси «Слово о высокоумном хмеле и о худоумных пьяницах»».

«Сухой закон» 1914 года был объявлен по причине участия России в Первой мировой. В 1985 — по причине «перестройки». И из первого и из второго вышли в результате сговора.

— Первую чашу пить — здраву быть, вторую пить — ум веселить, утроить — ум устроить, четверту пить — неискусну быть, пятую пить — пьяну быть, чара шестая — мысль будет иная, седьмую пить — безумну быть, к осьмой приплети — рук не отвести, за девятую приняться — с места не подняться, а выпить чарок десять — так поневоле взбесят.

Против балалайки

Сейчас кажется невероятным, но были годы, когда в России запрещали музыкальные инструменты и народное творчество. Провокаторами издания этих законов выступали скоморохи, но могло достаться всем. Отобранные балалайки отвозили за город и сжигали.

Тем не менее в американских фильмах русский через раз с балалайкой, что говорит о том, что борьба Алексея Михайловича и Никона не принесла долговременных результатов. Балалайка получила своё второе рождение в середине XIX века — Василий Андреев , дворянин и одаренный музыкант сделал балалайку снова модной.

Против бранной речи

Говорить «как есть» — отличительная черта русского человека. «Завернуть по пятое число» умеет всякий русский человек. Другое дело, что не все это показывают. Так вот, против тех, которые показывают публично, существует в России свой закон, потому что выражаться нецензурно — плохо. Нельзя позволять себе опускаться. Особенно если рядом дерутся на кулаках два пьяных бородатых медведя.