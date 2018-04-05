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Экс-игрок ЦСКА: у армейцев защита и вратарь те же, что 12 лет назад
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Экс-игрок ЦСКА: у армейцев защита и вратарь те же, что 12 лет назад 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Слова экс-футболиста приводит "Советский спорт".
"С тех пор, как я играл против «Арсенала» в 2006 году, команда полностью изменилась. Разве что вечный главный тренер Арсен Венгер на скамейке… А у ЦСКА защита и вратарь те же, и сплоченность сейчас в команде такая же, как 12 лет назад. Надеюсь, все будет хорошо", — заявил эксперт.
Также Рахимич отметил, что армейцам нельзя увлекаться игрой в обороне, поскольку у лондонцев «сильный перекос в сторону атаки, а вот сзади имеются уязвимые места, которые надо использовать».
Кроме того, экс-полузащитник подчеркнул, что предстоящая встреча — шанс для Александра Головина проявить себя и привлечь внимание европейского топ-клуба:
"Большое значение игра имеет для Саши Головина. Если он хочет в Европу, то надо проявлять себя именно в таких играх. За ним в четверг будет наблюдать огромная аудитория".
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.
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