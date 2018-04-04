«Погребняк говорил: „Поиграешь в Англии — поймешь разницу“. Он станет новой звездой „Краснодара“

Первый воспитанник «Краснодара» в РФПЛ — об увольнении Шалимова, аренде в «Тосно» и знакомстве с Погребняком.

— После перехода в «Тосно» вы проводите на поле по 80-90 минут. Непривычно после «Краснодара», где вас почти не выпускали?

— Наоборот, это даже приятнее. Разница только в интенсивности и количестве тренировок. После игр же обычно проходит восстановление. Конечно, нагрузка все равно больше, но это самое приятное, что только может быть. Когда регулярно играешь матчи, да еще и по 90 минут, начинаешь входить в игровой тонус. Так что чувствую себя хорошо.

— В матче со «Спартаком» «Тосно» был близок, чтобы снова отыграться с 0:2.

— Если бы Фернандо не забил в концовке тайма со штрафного, возможно, матч бы сложился иначе. Первую половину «Тосно» провел достойно. Играли на равных с топ-клубом, действующим чемпионом. Но гол нас смутил. Второй тайм, уступая в счете, было играть сложнее. Но мы продолжали создавать моменты, так что в плане футбола этот матч можно занести себе в актив. «Спартак» — топовый соперник, по игре мы ему не уступали.

— Для Погребняка было важно забить Спартаку?

— Паша очень давно не забивал в премьер-лиге, потому что давно не играл столько, сколько сейчас играет в «Тосно». Для него, как для нападающего, это большой плюс. Будем надеяться, он продолжит забивать.

— Удивлены, что он до сих пор в порядке, хотя давно не играл?

— Вообще нет! У него большой футбольный опыт, плюс он качественно провел подготовку. Играет сейчас в каждом матче, набирает тонус. Совсем не удивлен, что он так хорошо смотрится.

— Часто с ним общаетесь?

— С этим нет никаких проблем. Паша отличный человек, спокойный. Мы с ним хорошо общаемся. Часто рассказывает про европейский футбол, про Англию. Объяснял разницу между нашим чемпионатом и их, про менталитет. Очень много интересного и полезного! Говорит, в Европе по-другому смотрят на футбол: «Если там поиграть — поймешь». Конечно, дает советы, подсказывает в играх.

Мы с ним стараемся наигрывать связки. Думаю, с каждой игрой и тренировкой взаимопонимание только улучшается. Надеюсь, будем приносить пользу команде результативными действиями чаще.

— «Тосно» сейчас в зоне вылета. Что говорят в раздевалке?

— Понимаем, что все в наших руках. Важно каждое очко, но в последних шести матчах у нас одни конкуренты по таблице. Так что будем на каждую игру настраиваться и побеждать.

— За «Краснодаром» следите? Как думаете, будут они в тройке?

— Надеюсь на это! На самом деле, переживаю за команду и ребят, желаю им только побед. Надеюсь, что они закончат как можно выше.

— После матча с «Анжи» болельщики освистали Смолова. Федор не сдержался.

— Не знаю, что там происходило и с чем связан свист болельщиков. Федя очень много сделал для команды, и я просто не представляю, что должно было произойти, чтобы его освистали.

— Скорее да, чем нет. Все привыкли, что в «Краснодаре» тренеры работают долго. По крайней мере, в премьер-лиге было всего три специалиста: Славолюб Муслин Олег Кононов и Игорь Шалимов. Поэтому даже не думал, что Игоря Михайловича уберут сейчас. С ребятами из «Краснодара» это пока не обсуждали.

— Когда последний раз общались с Шалимовым?

— Когда уходил в аренду в «Тосно». Он пожелал удачи, чтобы я играл как можно чаще и лучше. Говорил, что меня ждут в «Краснодаре». После этого не созванивались и не списывались. Единственное, генеральный директор Владимир Хашиг звонил. Спрашивал как дела и говорил, что следят за мной.

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