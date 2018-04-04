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В воронежском микрорайоне Шилово создадут спортивный кластер
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В воронежском микрорайоне Шилово создадут спортивный кластер 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В микрорайоне Шилово планируют создать спортивный кластер, об этом рассказал глава управления физкультуры и спорта области Владимир Кадурин на встрече с Александром Гусевым 4 апреля.
Власти планируют построить в микрорайоне крытый ледовый каток, стадион, спортивные залы для единоборств и игровых видов спорта и бассейн. Кластер будет также включать в себя лыжероллерную инфраструктуру.
Также на встрече обсудили вопрос реконструкции стадиона «Буран», который оставят легкоатлетическим и сделают его доступным для населения близлежащих микрорайонов.
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