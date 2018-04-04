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Натан Маккиннон: «Травмы Варламова и Джонсона создают определенные сложности „Колорадо“
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Натан Маккиннон: «Травмы Варламова и Джонсона создают определенные сложности „Колорадо“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон признал, что травмы Эрика Джонсона и Семена Варламова создадут определенные сложности в предстоящем матче регцлярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». Ранее стало известно, что россиянин пропустит порядка двух месяцев из-за повреждения.
— После обмена Дюшена у нас было много травм, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Маккинонна. — Сейчас мы остались без Варламова и Джонсона до конца сезона. Джонсон до этого пропустил 13 матчей. А он наш лучший защитник-разрушитель. Конечно, все это создает определенные сложности. Но это не оправдание. Нам надо побеждать в матче с «Сан-Хосе». Если у нас это получится, мы окажемся в хорошей ситуации.
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