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Уильямс в июне станет главой ФРБ Нью-Йорка
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Уильямс в июне станет главой ФРБ Нью-Йорка 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Нынешний глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс сменит нынешнего главу ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли 18 июня.
Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс
В пятницу, 30 марта Уильямс провел неформальную встречу с банкирами и предпринимателями в Лос-Анджелесе, представив столь редкую смесь экономического доклада и комедийного выступления, пишет Bloomberg. Сначала Уильямс пошутил с женщиной по поводу ее мастерства в шоппинге, а затем заявил со вздохом одному из присутствовавших на встрече, что бикоины на самом деле тому не нужны. Причуды Уильямса выделяют его среди придерживающихся официального стиля коллег по работе в центральном банке США. Такие различия имеют отношение к будущей работе Федрезерва, отмечает издание. Хотя главу ФРБ Сан-Франциско и считают центристом, когда речь идет о процентных ставках, но сам Уильямс сделал себе имя внутри системы ФРС США, латая дыры в доктрине центрального банка. Его любимым проектом стала попытка убедить своих коллег изменить свой подход к инфляции перед следующей рецессией. Его взгляды набрали влияния 3 апреля, когда ФРБ Нью-Йорка заявил, что Уильямс станет преемником Уильяма Дадли, бывшего руководителя Goldman Sachs, в качестве главы регионального отдела центробанка страны. После этих изменений Уильямс войдет в состав руководства ФРС во главе с Джеромом Пауэллом. Президент ФРБ Нью-Йорка, председатель и вице-председатель совета директоров в последние годы сформировали тройку, которая и принимает все основные решения регулятора. Как писали «Вести. Экономика», совет директоров Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка остановился на кандидатуре главы ФРБ Сан-Франциско Джоне Уильямсе в качестве его следующего президента. Позиция главы ФРБ Нью-Йорка считается одной из самых влиятельных в финансовом секторе в стране. Президент ФРБ Нью-Йорка является заместителем председателя Федерального комитета открытого рынка (FOMC), а ФРБ Нью-Йорка контролирует крупные банки денежного центра в финансовой столице страны.55-летний Уильямс является экономистом и ведущим экспертом по денежно-кредитной политике, который проработал в ФРС почти четверть века. Многие считают Уильямса центристом, который поддерживает постепенное повышение ставок. Однако он выступает за сохранение относительно низкой ставки в долгосрочной перспективе.
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