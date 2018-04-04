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На Кубани завершены основные строительные работы на базах ЧМ-2018
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На Кубани завершены основные строительные работы на базах ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Основные строительные работы на тренировочных базах чемпионата мира-2018 в Краснодарском крае завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Николая Долуду. В регионе разместятся шесть сборных: Испания (Краснодар), Бразилия, Польша (обе — Сочи), Дания (Анапа), Исландия и Швеция (обе — Геленджик).
— На территории Краснодарского края расположены шесть тренировочных площадок в местах размещения баз команд, выбранных национальными сборными, — сказал Долуда. — На сегодняшний день на пяти тренировочных площадках в Анапе, Геленджике и Сочи идет финишная стадия отделки, поставка оборудования. Тренировочная площадка в Краснодаре готова к приему команды.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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