На Кубани завершены основные строительные работы на базах ЧМ-2018

Основные строительные работы на тренировочных базах чемпионата мира-2018 в Краснодарском крае завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Николая Долуду . В регионе разместятся шесть сборных: Испания (Краснодар), Бразилия, Польша (обе — Сочи), Дания (Анапа), Исландия и Швеция (обе — Геленджик).

— На территории Краснодарского края расположены шесть тренировочных площадок в местах размещения баз команд, выбранных национальными сборными, — сказал Долуда. — На сегодняшний день на пяти тренировочных площадках в Анапе, Геленджике и Сочи идет финишная стадия отделки, поставка оборудования. Тренировочная площадка в Краснодаре готова к приему команды.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.