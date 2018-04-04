«Мособлэнерго» обеспечит электроснабжение 5 стадионов в Подмосковье во время ЧМ‑2018

Компания «Мособлэнерго» проверила электроустановки на пяти подмосковных стадионах, где во время чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 будут располагаться базы команд-участниц соревнований, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Специалисты компании провели дополнительные проверки электроустановок «Мособлэнерго» в Химках, Истре, Наро-Фоминске и Раменском, от которых организовано электроснабжение стадионов.

«АО «Мособлэнерго» обеспечит бесперебойное электроснабжение стадионов на территории Московской области, задействованных в проведении турнира, — «Арена Химки», стадион «Глебовец» и «Спортивный комплекс Гучково» в Истре, стадион «Строитель» в Наро-Фоминске и ФК «Сатурн» в Раменском. Специалисты компании проверили состояние объектов на предмет требуемой категории надежности, провели дополнительный осмотр кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудования трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

Также проведены необходимые замеры нагрузок, тепловизионный контроль контактных соединений внутри подстанций. На случай технологических нарушений в работе оборудования разработаны карты оперативного реагирования по каждому объекту, подготовлен план мероприятий по координации действий оперативного и дежурного персонала, определены места для размещения передвижных дизельных электростанций вблизи электроустановок.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.