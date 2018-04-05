Ещё
ЦБ предлагает пройти тест на знание новых купюр
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦБ предлагает пройти тест на знание новых купюр 

Банки.ру 39 минут назад
Центробанк предложил россиянам тест на знание новых купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей. В частности, пройти тест можно в Facebook на страничке проекта Fincult.info — информационно-просветительского ресурса ЦБ для граждан.
«Новые банкноты были выпущены в прошлом году и активно входят в обращение по всей стране. Кто-то их видел, кто-то — держал в руках, а кто-то уже ими расплачивается. Настало время проверить свои знания о них!» — обращается ЦБ к посетителям страницы.
В конце прошлого года Центробанк выпустил видеоролик для популяризации новых купюр. В нем на несколько секунд появляется и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банки.ру: последние новости
Банк «Ак Барс» снизил процентную ставку по «Карте долголетия» В Дагестане и Омской области направлены в суд уголовные дела о сбыте фальшивых денег Корпоративные карты «Ак Барса» можно пополнять через банкоматы и инфокиоски банка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ9
Украинцы могут остаться без ОИ66
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»84
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»292
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение